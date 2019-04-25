В немецком Байльроде восстановили мемориал советским солдатам

В Германии в городе Байльрод вновь открыт восстановленный мемориал советским солдатам. Основа памятника - легендарный танк Т-34, который в прежние годы пришел в негодность, и местные власти планировали пустить его на металлолом. Однако отправить в утиль танк Победы не дал председатель Волгоградского регионального отделения РВИО Виктор Василевский.

Василевский - создатель военно-исторического музея "Наследие" и автор патриотической акции "Своих не бросаем". Он ее затеял для того, чтобы восстановить сохранившиеся на территории ФРГ и других европейских стран памятники и мемориальные комплексы советским воинам-освободителям Европы от фашизма.

- К сожалению, многие мемориалы совесткому солдату-освободителю Европы от фашизма были безвозвратно утеряны, - говорит в интервью "РГ" Виктор Василевский. - Мы с коллегами из Европы их сохраняем и возрождаем. Отрадно, что частную инициативу активно поддерживают государственные органы России и Германии. Мы не остановимся лишь на одном восстановленном мемориальном комплексе в Байльроде. Наша акция "Своих не бросаем" поддержана и населением обеих стран, и инвесторами, она продолжится.

Как сообщил Василевский, именно инвесторы помогли восстановить не только монумент, но и благоустроить прилегающую территорию - установить современные светильники и скамейки, посадить цветы и деревья.

Проект "Своих не бросаем" помимо ФРГ продолжится в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Словакии, Австрии и в других странах ЕС.

Справка "РГ"

Мемориал в Байльроде был открыт 24 апреля 1975 в день 30-летия встречи 1-го Украинского фронта армии СССР с войсками 1-й армии США на реке Эльба. Работы по восстановлению мемориала были проведены весной 2019 года по согласованию с местными властями.