В реализации "Одного пояса и одного пути" наступает этап высококачественного развития

25 апреля в Пекине открылся трехдневный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", - сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" . В работе форма принимают участие около 5000 представителей из более чем 150 стран и 90 международных организаций. В реализации инициативы "Один пояс и один путь" как крупнейшей платформы для экономического сотрудничества, инициированной Китаем во имя глобального развития, наступает этап высококачественного развития.

В работе трехдневного форума высокого уровня по международному сотрудничеству принимают участие около 5000 представителей из более чем 150 стран и 90 международных организаций. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

После того, как в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс и один путь", в ее реализации были достигнуты большие успехи. В частности после того, как в 2017 году в Китае прошел 1-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", число участников и друзей данной инициативы почти удвоилось, а строительные проекты в рамках "Пояса и Пути" начали реализовываться по всему миру. Мир в очередной раз получил возможность познакомиться с потрясающей китайской скоростью.

Залогом стремительного развития, безусловно, является стимулирование со стороны китайского правительства и активное участие китайского народа. Немаловажно и то, что международное сообщество высоко ценит главные принципы реализации стратегии "Один пояс и один путь" - совместные консультации, совместное строительство и совместное использование. И поддерживает инициативу "Один пояс и один путь" в качестве глобальной платформы многостороннего сотрудничества.

2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству, несомненно, станет важным мероприятием для стимулирования обсуждения вопроса высококачественного развития в рамках реализации "Одного пояса и одного пути".

По словам министра иностранных дел КНР Ван И, высококачественное развитие представляет собой существенную идею, а не некие безликие показатели. Китайская сторона выступает за то, чтобы совместная реализация "Одного пояса и одного пути" отвечала общепринятым международным правилам, вошла в общепринятую международную практику, способствующую устойчивому развитию.

На протяжении шести лет с момента выдвижения КНР инициативы "Один пояс и один путь" наблюдается динамика двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества. Ряд развитых государств, не заключивших с китайской стороной договоров о взаимодействии на полях инициативы, в свою очередь, предоставляют консультативные, юридические и финансовые услуги проектам "Одного пояса и одного пути" и даже непосредственно участвуют в реализации инициативы. Сотрудничество в таком формате повысило уровень "Одного пояса и одного пути" и заложило прочную основу для дальнейшего расширения и усиления партнерских отношений между ее участниками. Также в планах - активизировать связи с международными организациями, чтобы инициатива играла более активную роль в качестве площадки для укрепления мультилатерализма.

На этом фоне ряд региональных организаций при разработке собственных стратегий развития начал рассматривать возможность сопряжения их с китайской инициативой. Хорошим примером стали "Повестка дня 2063" Африканского союза и "Евразийская стратегия взаимосвязанности" ЕС. Немало экспертов посоветовали создать постоянный механизм совместной работы, нацеленный на обобщение, распространение успешного опыта и содействие прагматическому сотрудничеству между сторонами.

Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что инициатива "Один пояс и один путь" была выдвинута КНР, но принадлежит всему миру. В эти дни в китайской столице собираются руководители 39 государств и международных организаций, тысячи специалистов и ученых, а также лидеры различных отраслей. Ожидается, что китайская инициатива "Один пояс и один путь", откроет более широкие возможности заинтересованным в ее развитии странам.