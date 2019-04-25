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25.04.2019 12:35
Рубрика: Общество

В школьные уроки музыки предложили включить Высоцкого и The Queen

Текст: Ксения Колесникова
39 процентов молодых людей признались, что прогуливали школьные уроки музыки: занятия были неинтересными. Чаще всего на них пели хором, слушали классические произведения - иногда в исполнении учителя - и изучали теорию. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Яндекс.Музыка среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов России.
Фото: Галима Кмит/РИА Новости Фото: Галима Кмит/РИА Новости
Фото: Галима Кмит/РИА Новости

Сейчас очень многое на уроках музыки зависит от мастерства и вкуса педагога. К примеру, бывшие ученики московской 621 школы до сих пор с восторгом вспоминают занятия, которые вела у них в 70-м году Алла Борисовна Пугачева. Но так везет, конечно, далеко не всем.

Вот что вспоминают участники опроса Яндекса:

- "У учителя музыки было три любимых композитора: Бетховен, Бах и Моцарт. Каждый год в разных вариациях она рассказывала нам одни и те же истории из их жизни".

Фото: iStock
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- "Разучивали патриотические песни - "По долинам и по взгорьям", "Эх, дороги", "Чапай остался жив".

- "В песне "Погоня" (которая из "Неуловимых мстителей") большая часть одноклассников вместо строчки "Есть пули в нагане..." пели "Есть пули с ногами".

Только 13% из опрошенных рассказали, что на уроках их знакомили с творчеством современных музыкантов и композиторов, и лишь 6% отметили, что во время занятий учитель предлагал им подвигаться под разные мелодии.

Пользователи признались, что уроки были бы интереснее, если бы на них изучали не только классическую, но и современную музыку. Молодые люди назвали исполнителей, которых не хватает в школьной программе.

Из российских музыкантов предложили Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Егора Летова. Также слушатели особо отметили Земфиру, Дениса Мацуева, Оксимирона, Noize MC, Басту, Полину Гагарину и даже Монеточку.

Кто из зарубежных музыкантов нужен школе? Участники опроса рекомендовали The Queen, The Beatles, Nirvana, Metallica, Linkin Park, Imagine Dragons, а также Эминема и Адель.

Любопытно, что среди рекомендованных музыкантов есть и современные классические композиторы, например Ханс Циммер и Людовико Эйнауди.

Кстати

В новых школьных стандартах, которые сейчас проходят общественное обсуждение, есть целый раздел, посвященный урокам музыки. Но в нем написаны всего три фамилии: П.И.Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка. Произведения этих композиторов-классиков дети должны уметь определять на слух. В будущем этот список может быть расширен. Есть и другие требования.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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К примеру, в модуле "Народное музыкальное творчество России" детей научат различать и исполнять фольклорные произведения, военные и исторические песни, перечислять русские народные музыкальные инструменты.

Есть модуль "Сценические жанры музыкального искусства" (из него, например, школьник узнает, что такое либретто, и даже научится "интонационно исполнять произведения вокальных жанров").

Модуль "Современная музыка" тоже есть. В нем такие требования:

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый;

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки;

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.

Общество Образование Культура Музыка
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