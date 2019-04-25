В США ввели дресс-код для родителей школьников

Родители учеников ряда американских школ должны соблюдать дресс-код на территории этих заведений. В частности, здесь запрещено появляться… в бигуди, пижамах, мешковатой одежде. Кроме того, табу наложено на излишне обтягивающую и открытую одежду.

Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на американские СМИ. Те, в свою очередь, ссылаются на директора школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне Карлотту Отли Браун. Она уточнила, что те родители, которые придут в учебное заведение, не соблюдая дресс-код, будут недопущены на территорию.

Чем вызвано соответствующее решение, не сообщается.