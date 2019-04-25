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25.04.2019 22:34
Рубрика: Общество

Великая пятница Страстной недели: почему христиане поклоняются орудию пытки Христа

Текст: Мария Городова
26 апреля у православных наступает Великая пятница Страстной недели - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе - в приложении к Спасителю слова "Крест" и "Распятие" пишутся с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть значимость жертвы, принесённой Иисусом Христом.
"Снятие с Креста", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска. "Снятие с Креста", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
"Снятие с Креста", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

В Великую пятницу не служится Божественная литургия, так как в этот день Сам Господь принес себя в жертву. Вчера, в Великий четверг, мы переживали события Гефсимании - когда Иисус, удалившись от учеников, в Гефсиманском саду трижды молился - молился до кровавого пота: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия, - молит Иисус Бога Отца, но тут же, следом произносит, - впрочем, не как Я хочу, но как Ты". Душа Иисуса скорбела и тосковала, он просит Петра и двух других учеников "бодрствовать с ним", но ученики, не выдерживая напряжения, засыпают.
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад

"Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его". Конечно, по Своей Божественной силе Иисус мог бы и остановить стражников - ведь Он повелевал буре прекратиться, Его Божеству подвластны все стихии природы, что там люди? Вон, Петр, желая остановить стражников, помешать аресту Иисуса, отсек одному из архиерейских слуг ухо. И Христос совершает чудо: плоть подвластна Ему - Он берет это ухо и заживляет его. Но при этом послушно, смиренно идет вместе с арестовавшими его на суд. Как это понять, в чем дело?

По Своей Божественной сути Иисус мог тысячью способов избежать ареста. Но нет, этого не происходит. Важно уяснить, почему? Потому что Иисус добровольно, из любви к людям, умаляет Свою Божественную природу, то есть делает ее меньше, фактически ничтожной. Он принимает арест - потому что "так должно быть", потому что в этом воля Божья, потому что это предсказывалось пророчествами. Но главное, он принимает это из любви к людям. Зная, что за арестом последует неправедный суд, осуждение Его, невиновного, на Крестную казнь, дорога на место Распятия - Голгофу, Крестные страдания и вот, сама, Крестная смерть. Все это ведомо Иисусу. И Он принимает их.

Крест - символ Великой пятницы. Он высится в центре каждого храма, и верующие приходят поклониться ему. Почему? Почему мы поклоняемся тому, что послужило средством мучительной смерти?

Когда-то крест (здесь еще со строчной буквы) был самым страшным орудием казни, до которого смогли додуматься люди. Позорным и чрезвычайно жестоким. Местами казни обычно становились возвышенности невдалеке от городов, вдоль дорог - для устрашения. Ведь смерть на кресте была не просто мучительной, но и долгой, часто казненный висел несколько дней, так, что ему, еще живому, птицы выклевывали глаза.

Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

Преступника, приговоренного к распятию, сначала раздевали, оставляя только узкое препоясание вокруг чресл, потом он, беззащитный и униженный, под взглядами толпы, понукаемый стражниками, нес свой крест или только поперечную перекладину креста долгим скорбным путем - к месту казни. У Иисуса это был путь на Голгофу, Лобное место в переводе с греческого. Затем несчастного привязывали к крестному древу, веревками поднимали наверх (крест высился над землей на 3, а то и на все 4,5 м) и пригвождали его руки и ноги, распиная бедного.

Острие кованых гранёных, с зазубринами, железных гвоздей вбивали между локтевой и лучевой костьми, ближе к запястью (а не в ладони, как принято считать, пробитая ладонь легко разорвется под тяжестью висящего, не имеющего опоры тела) и между плюснами ног. Физические муки казненного усиливались, если дело происходило в жару, под лучами палящего солнца. Единственное смягчение не поддающейся разумению жестокости: перед пригвождением распинаемому было принято давать вино со смирной - напиток, по-видимому, помогающий забыться. Евангелие свидетельствует: Иисус от этого питья отказался. Богословы считают, что Спаситель желал пройти весь путь крестных страданий в полном сознании.

Если добавить, что в народе казненный на кресте воспринимался как проклятый Господом, можно понять, что распятие было не только мучительнейшей смертью, в физическом смысле, но и означало крайнюю форму отвержения человека - от других людей, от Создателя. Крестной смерти подвергали только рабов, римским гражданам, совершившим даже самые страшные преступления, попросту отсекали головы, а Цицерон - философ и оратор - считал, что римскому гражданину и свободному человеку оскорбительно даже просто упоминать о такой вещи, как казнь на кресте. И именно такую казнь - самую мучительную, самую недостойную, самую позорную - принимает Сын Божий. Причем страданиям на Кресте предшествуют предательство, неправедный суд, унижение, поношение, оплевывание, насмешки и осмеяние, злословие, издевательства. А еще бичевание. Историки уточняют, что стоит за этим Евангельским словом - тридцать девять (сорок - это уже смертельная норма!) ударов длинным пятихвостым бичом, к каждому хвосту которого прикреплены свинцовые шарики. Удары таким бичом рассекали тело до кости...

И вот все эти Крестные страдания, простое перечисление которых уже приводит в дрожь, принимает Спаситель. Добровольно. По Своему человеческому, а не Божественному естеству. Умаляясь, самоуничижаясь, не просто до человека, а до самого презренного - раба. Самого грешного. Будучи Сам безгрешным. Добровольно. Из любви. К нам, людям. Искупая не Свои, наши грехи. Принимает Крестные страдания и Крестную смерть. Бессмертный по своему Божественному естеству, Он до конца, смертного конца, проходит путь человека.

"От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, - сообщает Евангелие, - а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: "Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"" - этот пик богооставленности Иисуса очень важен, потому что это предельная точка страдания Спасителя. После этого наступает конец. Смерть. На Кресте.

Фото: РИА Новости
Что можно и что нельзя делать на Пасху

Евангелист Иоанн, свидетель Распятия, стоявший при Кресте, так описывает последние минуты Иисуса: "сказал: совершилось! И преклонив главу, предал дух". Бесспорно, что слово "совершилось" здесь не просто констатирует смерть. И даже не только фиксирует то, что наконец-то во всей полноте и последовательности свершились, исполнились пророчества, за многие века до произошедшего точно предсказавшие приход в наш мир Спасителя. Нет, дело не только в этом. Греческое слово "совершилось", которое Иоанн Богослов выбрал для описания момента смерти Иисуса в своем Евангелии (а оно было написано на греческом), одного корня со словом, обозначающим предел совершенства. А это значит, что последний миг земной жизни Иисуса, миг Его смерти, был уже заревом Его победы. Победы над смертью. Принявший по Своему человеческому естеству всю полноту страданий и даже смерть, по Своей Божественной природе Он эту смерть победил.

Только не надо воспринимать таинство Крестной смерти и последующее Воскресение из мертвых упрощенно, механистически. Одна деталь. Евангелие сообщает, что страдания Христа на Кресте длились около 6 часов. Кстати, это удивило Пилата: обычно мучения несчастных тянулись несколько дней, пока не наступала смерть - чаще от асфиксии (удушья), хотя стражники, стремясь поскорее освободиться, иногда ускоряли казнь, перебивая распятому голени. Казненный терял точку опоры и задыхался - уже мгновенно. В этот раз, когда римский сотник перебивал мечом голени двум еще живым разбойникам, распятым рядом с Христом, Спаситель уже был мертв. Чтобы убедиться в этом, сотник ударом копья пронзил Иисусу ребра, и оттуда тотчас истекла кровь и вода. Некоторые богословы, исходя из этого свидетельствования евангелиста Иоанна и опираясь на опыт медиков, делают вывод: у Спасителя не выдержало сердце. Не выдержало страданий? "Отче! - молился Распятый на Кресте за тех, кто Его распинал, - прости им, ибо не ведают, что творят!"

Так почему же христиане поклоняются орудию мучительнейшей пытки? "Распятие Христово, - писал митрополит Антоний Сурожский, - это действие свободной Божественной любви, это действие свободной воли Спасителя Христа, отдающего Себя на смерть, чтобы другие могли жить - жить вечной жизнью, жить с Богом. И этому всему знаком является Крест, потому что в конечном итоге любовь, верность, преданность испытываются не словами, даже не жизнью, а отдачей своей жизни; не только смертью, а отречением от себя таким полным, таким совершенным, что от человека остается только любовь: крестная, жертвенная, отдающая себя любовь, умирание и смерть самому себе для того, чтобы жил другой".

Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви

"Крест без любви нельзя мыслить и представлять: где Крест, там и любовь; в церкви вы везде и на всем видите кресты, для того чтобы все напоминало вам, что вы во храме Бога любви, в храме Любви, распятой за нас", - учил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Шесть долгих часов Господь мучительно страдал на Кресте, искупая Своими страданиями все человечество от рабства греху. Крестная смерть Христа совершилась по Евангелию в девятый час (около трех часов в Великую пятницу по нашему времени). Поэтому именно в это время в храмах совершается вынос плащаницы - шитого изображения снятого с Креста распятого Тела Спасителя. Плащаницу выносят из алтаря и возлагают на специально приготовленный стол в центре храма - гробницу, а затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед ней. Плащаница находится на середине храма в продолжение трех неполных дней, напоминая нам о трехдневном нахождении Иисуса Христа во гробе. В Великую пятницу до выноса плащаницы вообще не вкушается никакой пищи, это день самого строгого поста в году.

А 27 апреля - Великая суббота, день, когда "да молчит всякая плоть", день пребывания тела Иисуса Христа во гробе, день внутреннего сосредоточения, когда мы находимся в состоянии духовного ожидания Воскресения Христова.

Общество Религия Беседы с Марией Городовой
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