Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский выполнил на тренировке уникальный прыжок. При исполнении элемента он сделал пять оборотов.

Видео этого момента 12-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram. Видно, что Максим выполняет прыжок со страховочным приспособлением, которое используется фигуристами, когда они изучают новые элементы.

Отметим, что еще ни разу пятерные прыжки не исполнялись на соревнованиях. Более того, на данный момент Международный союз конькобежцев даже не имеет критериев для оценки подобных прыжков.