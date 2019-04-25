Новости

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии 19:50
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей 19:27
Возбуждено дело о расстреле у метро "Новые Черемушки" 19:20
В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы 19:08
В Чечне появится уникальный храмовый комплекс с мечетью и церковью 18:51
Чем угостит посетителей фестиваль "Пасхальный дар" 18:47
В Краснодаре установили мемориальную доску известному журналисту 18:40
Никита Михалков о российском кино: "Не всегда хорошо, но зато про нас" 18:40
Трасса М-4 "Дон" от Краснодара до Павловской станет платной 18:39
В Москве два человека погибли после стрельбы у метро 18:27
В немецком Байльроде восстановили мемориал советским солдатам 18:26
Кокорин признался, что машинально нанес удар Паку 18:23
Маттиас Шепп: Немецкие компании надеются на прибыли выше среднего по России 18:23
В Грозном на доме появился барельеф с профилем Льва Яшина 18:22
В США ввели дресс-код для родителей школьников 18:11
Калужский безработный убил подругу из-за кошачьей еды 18:05
Супруга президента Франции откроет учебные заведения для взрослых 18:03
Больше 35 тысяч заявок подано на бизнес-премию "Прорыв года" 17:56
Какими фильмами будет представлено Союзное государство в Каннах 17:50
Самые яркие кадры с "Пингвиньего парада" в Московском зоопарке - видео 17:48
Обновленный УАЗ "Патриот" поможет в борьбе с преступностью 17:47
В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего студента 17:45
В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных 17:42
На Кубани рассекретили крупную нарколабораторию 17:41
Память о подвиге летчика Хасана Ханипова хранят в Воронеже и в Татарстане 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
25.04.2019 18:45
Рубрика: Культура

Артист "на взводе"

Владимир Кошевой о том, трудно ли играть вождя Сталина
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Владимиру Кошевому достаются роли самые неожиданные. Родион Раскольников и пушкинский Дубровский, Феликс Юсупов и Велимир Хлебников, Николай Гумилев и Василий Каменский. А в "Рождении Сталина", премьерном спектакле Валерия Фокина в Александринском театре, Кошевому пришлось сыграть превращение молодого революционера Иосифа Джугашвили в вождя. Каково это - актер рассказал "РГ".
Владимир Кошевой сыграл молодого революционера Джугашвили, а Елена Немзер - Кеке, мать Сосо. Фото: Alexandrinsky.ru Владимир Кошевой сыграл молодого революционера Джугашвили, а Елена Немзер - Кеке, мать Сосо. Фото: Alexandrinsky.ru
Владимир Кошевой сыграл молодого революционера Джугашвили, а Елена Немзер - Кеке, мать Сосо. Фото: Alexandrinsky.ru

Чего хотел от вас режиссер Фокин во время работы над "Рождением Сталина"?

Владимир Кошевой: Валерий Владимирович не принимает никаких наработок, все должно быть с нуля. Это непререкаемый авторитет. Все участники спектакля выполняют его замысел, четкий рисунок. Это настоящий режиссерский театр. Впрочем, у меня все спектакли авторские - и у Романа Мархолиа, Максима Диденко, Кирилла Серебренникова, они - центр, ось координат для всех участников. Фокин контролирует все, вплоть до мелкого реквизита: не та чашка, не тот костюм. Точно формулирует, как он видит образ, и мы с режиссером по пластике в "домашней работе" искали и уже показывали "результат", и Фокин либо оставлял, либо был категорически не согласен. С ним очень интересно: артист всегда на "взводе", не снижая градус даже в пробах, нельзя быть "пустым", не готовым.

Многие, еще не посмотрев спектакль, осуждали уже само название: зачем ставить спектакль про тирана, зачем нам знать о его рождении?

На имя Сталина реагируют всегда неоднозначно. Отклики на премьеру вас огорчили или порадовали?

Владимир Кошевой: Ох, чего только не услышал, не прочитал! Столько негатива, неприятия! Сейчас все доступно, в соцсети можно все что хочешь написать, никаких границ не существует. Пришлось отключить мессенджер "Фейсбука". Многие, еще не посмотрев спектакль, осуждали уже само название: зачем ставить спектакль про тирана, зачем нам знать о его рождении?

Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова
Иван Вырыпаев выпустил спектакль в БДТ имени Товстоногова

Лет пять, как вы вдруг стали невероятно востребованы. Театр Наций, БДТ и Александринка. И кино...

Владимир Кошевой: Еще были работы с Кириллом Серебренниковым. В балете "Нуреев" в Большом театре у меня три драматические роли: аукционист Sotheby s, фотограф Ричард Аведон и сотрудник КГБ. Еще раньше я читал монологи Печорина для балета Серебренникова "Герой нашего времени" на Новой сцене Большого театра.

Чем объяснить востребованность, как считаете? Ваше время настало? Типаж такой понадобился режиссерам в кино, театре?

Владимир Кошевой: Думаю, что просто не хотели замечать. Как говорила мне Светлана Николаевна Крючкова: самое страшное, когда ты что-то делаешь, а тебя не замечают. Этот этап я уже прошел. Каждый актер знает, что такое простои, когда нет ролей.

Но вам-то простои сейчас не грозят?

Владимир Кошевой: Играю репертуарные спектакли. Гастролирую с органистом Даниэлем Зарецким, у нас программа по стихам обэриутов. Еще программа с композитором Максимом Войтовым - стихи и проза Николая Гумилева. Надеюсь возобновить музыкальный спектакль "Иосиф Бродский. Рождественские стихи", который исполнял на фестивале "Площадь искусств" Юрия Темирканова. С Сати Спиваковой готовим премьеру в "Школе современной пьесы". Режиссер Денис Азаров ставит музыкально-драматический спектакль по мотивам повести Дины Рубиной "Высокая вода венецианцев" - там я читаю несколько стихотворений Иосифа Бродского, "Венецианские строфы". Рубина с Бродским - фантастический синтез. Я такое наслаждение там испытываю!

Фестиваль фейерверков в Москве посвятят театрам

А как же кино?

Владимир Кошевой: Скоро увидим продолжение военной драмы Константина Фама "Свидетели" (фильм "Свидетели" был участником десятого онлайн-кинофестиваля "РГ" Дубль дв@", получил приз зрительских симпатий. - Ред.). Три новеллы ("Туфельки", "Брут", "Скрипка") составили альманах "Кадиш". Мой герой Лео Штиллер - человек искусства, великий дирижер, всегда влюбленный.

Очень жду выхода на экраны фильма "Одесса" Валерия Тодоровского. Действие происходит в начале 1970-х, когда Одессу закрыли из-за эпидемии холеры. Собирается большая еврейская семья, там два зятя - любимый (его играет Евгений Цыганов) и нелюбимый, Арик - Арнольд (это я). Заняты Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Леонид Ярмольник. Мою жену сыграла Женя Брик. Кино снималось на пленку, все уже забыли, что такое треск кинокамеры, какая особая атмосфера от этого на площадке. У Тодоровского нет случайных людей. Мы действительно прикипели друг к другу за несколько месяцев съемок. Так бывает редко.

Культура Театр Драматический театр Александринский театр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Носков: Сроки перехода РФ на цифровое ТВ продлены до 14 октября
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
ГРУ: США имеют несколько вариантов переворота в Венесуэле
Козак: Чистая нефть поступит на границу с Беларусью 29 апреля
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций