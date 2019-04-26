251 аттракцион Москвы готов к эксплуатации

26 апреля медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция начальника Инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александра Тучина на тему: "Готовность московских аттракционов к весенне-летнему сезону".

"Сейчас в Москве в парках и в торговых центрах размещено 275 механизированных аттракционов, - рассказал в ходе пресс-конференции Александр Тучин. - На данный момент к эксплуатации допущен 91 процент аттракционов. О 24 аттракционах из 275 сами эксплуатанты не приняли решения на данный момент эксплуатировать их или нет. Это не говорит о том, что они не исправны

В настоящее время в Москве размещено четыре колеса обозрения, два из них размещены в Измайловском парке, один в парке "Сказка" и один в парке "Сокольники". Самое большое из колес обозрения - в Измайловском парке. Его высота 60 метров, возраст 60 лет, он может максимально переместить160 пассажиров. Второе колесо - в парке "Сказка". Его высота 35 метров. Оно перемещает одновременно 108 пассажиров. Колесо обозрения в "Сокольниках" и малое колесо в Измайловском парке - идентичны. Их высота - 28 метров".

Тучин рассказал каков порядок осуществления аттракционов к допуску:

1. Эксплуатант принимает для себя решение о том, что он хочет эксплуатировать аттракцион.

2. Он собирает определенный комплект документов, один из основных, это - акт оценки технического состояния аттракциона. Его готовят эксперты. В состав экспертов входят дефектоскописты, которые проверяют металл на усталость, на его износ. Эксперт дает заключение о работоспособности и об исправности аттракциона в целом. То есть без этого документа, без акта оценки технического состояния, эксплуатант к нам прийти не может. И в целом эксплуатировать аттракцион он не может.

3. С подготовленными документами эксплуатант аттракциона идет к нам в ОАТИ с целью регистрации аттракциона и получения талона допуска. Для того чтобы понимать, что аттракцион зарегистрирован, на каждом аттракционе размещен регистрационный знак. Он размещается либо на самом аттракционе, либо, если рядом находится касса, то может размещаться на кассе: в любом случае, в зоне видимости самого аттракциона. Регистрационный знак говорит о том, что аттракцион зарегистрирован у нас в инспекции по надзору за аттракционной техникой.

4. Но наличие такого регистрационного знака не говорит о том, что аттракцион имеет право эксплуатироваться. Для его эксплуатации необходимо получить дополнительный документ, это талон допуска на эксплуатацию. После того, как эксплуатант принесет нам комплект документов, мы его проверяем: осуществляется визуальное обследование самого аттракциона. То есть инженер-инспектор едет на место размещения аттракциона, сверяет все ли верно с документами: информация, которая была указана в документах, и то, что он видит в жизни. После этого осуществляется обязательно пробный пуск аттракциона, после чего инспектор уже подготавливает решение, и талон допуска либо выдается, либо не выдается на эксплуатацию. Помимо технического состояния проверяется так же и внешний вид аттракциона. На данный момент 91 процент аттракционов такие талоны допуски имеют. И могут эксплуатироваться. Сам процесс эксплуатации, прописан в эксплуатационных документах, в руководствах пользования аттракционом.

В Москве требования к размещению аттракционов определены постановлением правительства Москвы. Сейчас самое большое количество аттракционов размещено в восточном округе Москвы - 54 аттракциона. Наименьшее количество, это один аттракцион - в Зеленограде. В городских парках размещено 182 аттракциона. 18 механизированных аттракционов размещены в административных округах на площадках, 75 аттракционов на фестивальных площадках и 32 - в торгово-развлекательных центрах Москвы.