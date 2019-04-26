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Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

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    26.04.2019, 12:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщила дочь Сенотовой и актёра Вернера Оамера, актриса Мария Оамер на своей странице в Facebook.

Девушка обращается к неравнодушным с просьбой о помощи.

Причина ухудшения состояния 50летней акртисы не уточняется.

Сенотова работала в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Московском академическом театре имени Маяковского, "Современнике".

Снялась в ряде сериалов, среди которых "Склифосовский", "Монтекристо", "Ранетки", "Операция "Сатана", "Служба доверия". Одна из первых ролей - в экранизации булгаковских "Роковых яиц" с Олегом Янковским (1995).

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