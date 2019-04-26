Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщила дочь Сенотовой и актёра Вернера Оамера, актриса Мария Оамер на своей странице в Facebook.
Девушка обращается к неравнодушным с просьбой о помощи.
Причина ухудшения состояния 50летней акртисы не уточняется.
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Искренняя, сильная, глубокая, душевная, неповторимая. Моя опора, Мой кумир, наставник, учитель, друг, помощник. Я счастливейший ребёнок, потому что все эти качества, слились в одном человеке, ближе которого у меня нет. Моя мама. С днём рождения, гордость моей жизни !🌷
Сенотова работала в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Московском академическом театре имени Маяковского, "Современнике".
Снялась в ряде сериалов, среди которых "Склифосовский", "Монтекристо", "Ранетки", "Операция "Сатана", "Служба доверия". Одна из первых ролей - в экранизации булгаковских "Роковых яиц" с Олегом Янковским (1995).