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26.04.2019 19:10
Рубрика: В мире

Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Текст: Иван Карташов

Суд города Вашингтон приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". По оценкам адвоката, она может быть депортирована в Россию в ноябре этого года.

"Я принимаю и понимаю, что Вы признались в содеянных неправильных действиях", - заявила судья во время объявления приговора. Ее слова приводит РИА Новости. "Нет сомнений, что Вы сильно страдали от того, что Ваше дело стало известно в общенациональном масштабе, включая непристойные подробности, которые оказались неверными", - добавила она, имея в виду обвинения Бутиной в том, что она "предлагала секс в обмен на должности". В последствии сторона обвинения была вынуждена признать ложность этих заявлений.

МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину

Судья также отметила, что Бутина уже провела под стражей девять месяцев, которые будут ей зачтены. Таким образом? ей осталось отсидеть еще столько же. Однако не исключается возможность досрочного освобождения россиянки в случае ее хорошего поведения.

"Мы ожидаем, что Мария вернется в Россию может быть осенью, в ноябре", - сказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. В противном случае ей могло бы грозить значительно более строгое наказание. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения. Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.

В мире США Задержание Марии Бутиной в США
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