Андрей Житинкин: Быстрицкая была боец

Сегодня в Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве 4 апреля 1928 года. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, после чего поступила в труппу Вильнюсского русского драматического театра. Затем служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а с 1958 года стала актрисой Малого театра.

Дебютной работой Быстрицкой в кино стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950), но настоящую всесоюзную славу Быстрицкой принесла роль Аксиньи в "Тихом Доне" Сергея Герасимова (1957-1958).

Артистка также снималась в фильмах "Добровольцы" (1958), "Неоконченная повесть" (1955), "Русский сувенир" (1960), "Все остается людям" (1963), "Негасимое пламя" (1964), "Николай Бауман" (1967), "Семь дней после убийства" (1991), "Бравые парни" (1993), "Бабий яр" (2002) и других.

С 1978 года Быстрицкая занималась педагогической деятельностью: она преподавала в Театральном училище имени М. С. Щепкина и на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

В списке ее наград - звания народной артистки СССР, народной артистки Грузии, народной артистки Азербайджана, народной артистки Казахстана, кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двух орденов "Знак Почета".

Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре 29 апреля.

Прямая речь

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

- Так случилось, что свою последнюю роль в театре Элина Авраамовна Быстрицкая сыграла в моем спектакле по Сомерсету Моэму "Любовный круг". Играла она Кити довольно долго, даже когда уже неважно себя чувствовала. Это в принципе была знаковая работа: впервые в истории Малого там появился Моэм, и я придумал под него такую прекрасную компанию - Элина Быстрицкая, Василий Бочкарев, Борис Клюев. Меня пугали ее сложным характером, так это оказалось неправдой: она была принципиальным человеком, не позволяла себе халтуры и разгильдяйства, вся отдавалась работе. И потому имела право требовать того же и с других. Кому как, но мне с ней было легко.

Есть парадная сторона Быстрицкой, а есть и не парадная. Как у всякой актрисы, у нее бывали вынужденные паузы в работе - о чем не все догадываются, людям кажется, что у нее была счастливая актерская судьба. А вот роль Кити Элина Авраамовна ждала 8 лет. И видели бы вы, как азартно она репетировала! Она сыграла леди Кити как этакую grandes coquettes, сразу давая зрителю понять, какое у ее героини было бурное прошлое, полное романов и мужчин - и ее не сразу узнавали на сцене. Мы с ней перехитрили время: Быстрицкой было тогда уже около 80, но этого было совершенно не видно. Ей сшили к роли много прекрасных костюмов, были шляпки, аксессуары, тросточки - она антуражу всегда придавала большое значение, говорила, что в искусстве нет мелочей. И мне в тот момент показалось, что Элина Авраамовна явно не доиграла комедийных, характерных ролей.

Для меня она такой "бурной", яркой и осталась. А для многих - гранд-дамой, надменной красавицей, иконой Малого театра. Да и то - все ж последняя народная артистка СССР в труппе. Но вы не знаете Быстрицкую трогательно сентиментальной! Как же она хохотала на наших репетициях - потому что любила неожиданности, импровизации, и ее легко было расколоть на веселье, особенно с такими партнерами, как Клюев или Бочкарев. И сама делала это лихо на сцене - русская психологическая школа Малого не могла не сказаться.

Ее обожали зрители. Встречали аплодисментами, провожали стоя - а для нынешнего зрителя ни звания, ни былые заслуги ничего не значат, хотя у нее есть все награды этой страны, все премии.

Быстрицкая была боец. Честь, достоинство - это с ее ликом прекрасно соединялось: она боролась всегда. Уже даже не играя в театре, она ездила на концерты под 9 мая и две-три песни всегда пела. И зал плакал - чувствуя, что она понимает, про что поет: Быстрицкая убежала девчонкой на фронт, поддалась порыву, подросток, почувствовала, что должна для Родины что-то сделать. Была медсестрой, вытаскивала мальчишек с поля боя - родители ведь были врачами.

А потом, уже президентом Федерации художественной гимнастики, всегда билась на турнирах за наших девчонок, за их места. А потом была Президентом федерации бильярда - и, кстати, очень любила играть в него и прекрасно и азартно играла.

Но, что правда, то правда - Быстрицкая всегда держала дистанцию. Вы не увидите нигде фото Элины Авраамовны в спальне, на даче. Преподавая в ГИТИСе, в Щепкинском, всегда говорила молодежи - никогда не разрушайте тайну, зритель не должен знать вас в быту. Она ее не разрушала. И потому осталась настоящей звездой.

Многие говорят о "Тихом Доне", как о самом звездном моменте ее карьеры. У актеров действительно может быть большая биография, а знаковая роль одна. Для нее это - Аксинья. И прекрасно, пусть остается Аксиньей - идут годы, большое видится на расстоянии, освещается другим светом, высвечивающим главное. Известно, что сам Шолохов, посмотрев пробы, утвердил на эту роль. Указал на Быстрицкую со словами - вот моя Аксинья. Она сыграла это, никогда не быв казачкой. Русская психологическая школа, что вы хотите...