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26.04.2019 13:44
Рубрика: Экономика

Банк России сохранил ставку на уровне 7,75 процента годовых

Текст: Роман Маркелов
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, оставив ее на нынешнем уровне 7,75 процента. Одновременно ЦБ сузил временные рамки для последующего снижения ставки: теперь он допускает такую возможность уже во втором-третьем квартале 2019 года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться, констатировал Банк России. При этом текущие темпы роста потребительских цен складываются ниже прогноза ЦБ, говорится в релизе регулятора. В Центробанке считают, что годовая инфляция в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в марте увеличился до 5,3 процента (с 5,2 процента в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5,1 процента, отмечается в релизе. Перенос повышения НДС в цены в основном завершен, отмечают в ЦБ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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ЦБ также указал, что считает свои решения о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года. По итогам прошлого заседания ЦБ допускал переход к снижению ключевой ставки в целом в 2019 году.

Ключевая ставка выросла до 7,75 процента в 2018 году. ЦБ повышал ее два раза (в сентябре и декабре), оба повышения проводились с шагом 0,25 процентного пункта. Сентябрьское повышение (первое с 2014 года) стало реакцией регулятора на колебания финансовых рынков и обесценение рубля, второе повышение, как указывал ЦБ, стало страховкой от инфляционных рисков.

На заседании 8 февраля 2019 года Банк России сохранил ключевую ставку, отметив низкий уровень годовой инфляции в январе и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. 22 марта Банк России также не изменил ставку, отметив, что допускает переход к ее снижению в 2019 году. При этом ЦБ тогда же снизил и прогноз по инфляции на 2019 год - с 5-5,5 до 4,7-5,2 процента.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Опыт последних заседаний демонстрирует ограниченное влияние их итогов на валютный курс, возможен только локальный рост волатильности в рубле, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Внешние условия представляются на данный момент более значимыми для ближайших перспектив российской валюты, отмечает он. Ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков, при стабилизации отношения инвесторов к ней можно ожидать постепенного возвращения курса российской валюты в нижнюю половину диапазона 64-65 рубля за доллар, прогнозирует Поддубский.

Следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, запланировано на 14 июня. Это опорное заседание, после него пройдет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а через 10 дней регулятор опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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