Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в мае

Очищенная от примесей российская нефть поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории Беларуси в начале мая, сообщил журналистам по итогам переговоров в Минске замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

В свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заверил, что также в мае Беларусь восстановит в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов. Четырехсторонние переговоры (Беларусь - Россия - Польша - Украина) о качестве экспортного российского сырья прошли в Минске 26 апреля. В течение ближайших выходных стороны будут держать телефонную связь, сами переговоры о поставках качественной нефти из России продолжатся 29-30 апреля, уточнил Рыбаков.

Всего, по оценкам "Белнефтехима", объем загрязненной нефти на территории Беларуси составляет около миллиона тонн. В Минэнерго РФ считают, что эти объемы можно будет использовать, если довести их за счет смешивания с чистым сырьем до нормативного уровня, передает РИА Новости.

19 апреля стало известно, что по нефтепроводу "Дружба" с территории России в Беларусь поступила загрязненная органическими хлоридами нефть, из-за чего на местных заводах была снижена переработка, а позднее - остановлен экспорт нефти и нефтепродуктов. Прокачку сырья также остановили Польша и Украина. Выяснилось, что на участке Самара-Унеча в трубопровод была умышленно сброшена партия плохой нефти.

Силовые структуры на территории России уже возбудили уголовное дело и начали обыски в офисах подозреваемых в случившемся компаний. Ущерб от загрязнения пока не раскрывается, вопрос вероятности компенсаций на переговорах в Минске не обсуждался.