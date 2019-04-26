Бизнесмены Эрэн-Хото хотят торговать с Москвой и всей Европой

Директор компании "Хаоган" по торговле овощами, фруктами и другой сельхозпродукцией Чжао Лун сообщил, что ежедневно только его компания отправляет в соседнюю Монголию свыше 10 грузовиков с овощами (репчатым луком и капустой). Объем годового экспорта овощей и фруктов уже превысил 100 тысяч тонн. По его словам, в сентябре 2018 года в КПП Эрэн-Хото был дан "зеленый свет" экспорту сельхозпродукции в Монголию, что значительно сократило время прохождения таможни.
Что касается следующего шага, Чжао Лун сообщил, что благодаря инициативе "Один пояс и один путь" он сумел познакомиться с большим количеством российских бизнесменов, и теперь у него есть возможность развивать свой бизнес и с Россией. На обратном пути китайские грузовики привозят в страну российские товары, что также расширило сферу деятельности его компании. В дальнейшем он планирует наращивать объемы торговли не только с Россией, но и со странами Европы и другими районами мира.