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26.04.2019 17:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Бизнесмены Эрэн-Хото хотят торговать с Москвой и всей Европой

В городе Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия) расположен крупнейший в Китае сухопутный КПП на китайско-монгольской границе. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", ежегодно через КПП на монгольский рынок поставляется большое количество сельхозпродукции из Китая. Кроме того, благодаря ускоренному развитию транспортно-логистического сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь", все больше местных предприятий начинают ориентироваться на рынки Москвы и Европы.
Благодаря транспортно-логистическому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь» все больше местных предприятий начинают ориентироваться на внешние рынки. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Благодаря транспортно-логистическому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь» все больше местных предприятий начинают ориентироваться на внешние рынки. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Благодаря транспортно-логистическому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь» все больше местных предприятий начинают ориентироваться на внешние рынки. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Директор компании "Хаоган" по торговле овощами, фруктами и другой сельхозпродукцией Чжао Лун сообщил, что ежедневно только его компания отправляет в соседнюю Монголию свыше 10 грузовиков с овощами (репчатым луком и капустой). Объем годового экспорта овощей и фруктов уже превысил 100 тысяч тонн. По его словам, в сентябре 2018 года в КПП Эрэн-Хото был дан "зеленый свет" экспорту сельхозпродукции в Монголию, что значительно сократило время прохождения таможни.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин - о реализации инициативы "Один пояс и один путь"

Что касается следующего шага, Чжао Лун сообщил, что благодаря инициативе "Один пояс и один путь" он сумел познакомиться с большим количеством российских бизнесменов, и теперь у него есть возможность развивать свой бизнес и с Россией. На обратном пути китайские грузовики привозят в страну российские товары, что также расширило сферу деятельности его компании. В дальнейшем он планирует наращивать объемы торговли не только с Россией, но и со странами Европы и другими районами мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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