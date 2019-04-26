Босния и Герцеговина вновь в фокусе внимания руководства ЦРУ

В пятницу, 26 апреля, заместитель директора ЦРУ Вон Бишоп, прибывший накануне с двухдневным визитом в Боснию и Герцеговину, встретился в Сараево с главой Агентства разведки и безопасности Османом Мехмедагичем, министром безопасности Драганом Мектичем, руководителями Службы по работе с иностранцами Слободаном Уйичем и Государственного агентства расследований и защиты Перицей Станичем, заместителем директора пограничной полиции Мирсадом Виличем, министром внутренних дел Республики Сербской Драганом Лукачем.

Глава МВД РС рассказал, что представители полицейских агентств и структур безопасности в ходе официального обеда с американцем разговаривали о борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также укреплении сотрудничества.

"Это был короткий, но весьма конструктивный и хороший разговор. Мы обозначили определенные позиции наших агентств о совместном функционировании и работе, сотрудничестве, обмене информацией, том, что стало вызовами для БиГ - миграционном кризисе, борьбе с терроризмом, являющихся приоритетными вопросами", - заявил Драган Лукач.

Министр внутренних дел РС проинформировал, что с большой долей вероятности в будущем потоки нелегальных мигрантов через территорию БиГ будут расти.

"Мы разговаривали о возвращении в страну участников боевых действий, которым необходимо уделить особое внимание, чтобы предотвратить любой потенциальный теракт, замышляемый ими", - указал он, добавив, что обозначенные им лица должны находиться под контролем всех служб безопасности Боснии и Герцеговины.

Министр безопасности БиГ Драган Мектич сообщил журналистам, что в ходе встречи с Вон Бишопом подчеркивалось, что США проявляет особый интерес к территории Западных Балкан. "Нам было сказано, что мы получим поддержку партнерских американских агентств", - отметил политик.

Между тем три года назад 22 апреля 2016 директор ЦРУ Джон Бреннан посетил БиГ, проведя консультации с представителями силового блока страны. Тогда местные СМИ также писали, что в фокусе внимания собеседников была проблематика терроризма.

Так чем же так привлекательна для руководства ЦРУ Босния и Герцеговина? Какая угроза исходит для Вашингтона отсюда? А главное - какие задачи американцы стремятся решить в БиГ и на Западных Балканах?

Ответы на эти вопросы в интервью "Российской газете" дала доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева, считающая, что на пространствах некогда включенных в политическую рамку Османской Турции конструируется сценарий исламизации региона. По ее мнению, к концу второго десятилетия XXI века "Балканский халифат" (БХ) не кажется преувеличением футурологов, а лишь делом времени.

"Очаги - ядра БХ как сетевой структуры могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона. Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория, - подчеркивает авторитетный балканист. - Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Фундаментом БХ является значительный и постоянно растущий сегмент мусульман, проживающих в регионе. В настоящее время ислам исповедует почти все население частично признанной Республики Косово - 95,6 процентов. Далее следуют Албания (56,7 процентов), БиГ (40), Македония (33,3) и Черногория (более 19). В Сербии (без Косово) пока приверженцев ислама чуть более 3 процентов, но в условиях больших миграционных потоков и высокой рождаемости в мусульманских семьях этот процент будет расти. В абсолютных цифрах число уже сегодня готовых поддержать идею БХ или лояльно к ней относящихся насчитывает чуть более шести миллионов человек - жителей региона. Боевыми дружинами Балканского халифата в час Х станут "спящие" террористические ячейки, прочно обосновавшиеся в десятках параджматов (лагерей по подготовке боевиков), разбросанных по всему региону (в БиГ их уже 46, в Албании и Косово - около десятка) и занимающихся подготовкой комбатантов для участия в боевых действиях в отрядах ИГ, Фронта ан-Нусра и других террористических организациях. По данным журнала The Economist, исследование экстремизма в 22 европейских странах, проведенное в 2015 году, показало, что по количеству джихадистов на душу населения Косово занимает первое место, БиГ - второе, Албания - четвертое. К 2019 году рейтинг не изменился, увеличилось лишь количество как уезжающих, так и возвращающихся в регион комбатантов".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что параллельно с формированием БХ идет активный процесс албанизации, тесно связанный со структурами транснациональной организованной преступности и наркомафии.

"Учитывая непосредственную поддержку албанского сепаратизма, начиная с Первой мировой войны, англосаксонским блоком, этот сценарий разворачивается при непосредственной поддержке со стороны США, Великобритании и ряда стран-членов НАТО, - указывает профессор. - Построение Великой Албании уже давно перестало быть исторической фобией. То, что ранее говорилось за закрытыми дверями, теперь публично озвучивают премьер Эди Рама и принц Лека. Если первый говорит об "албанском Шенгене", то второй - о необходимости объединения Косово и Албании в рамках монархии".

Резюмируя, авторитетный эксперт приходит к выводу, что все названные процессы направлены на окончательное решение "сербского вопроса" и минимизацию, а в идеале - к сведению к нулю - российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия в регионе.