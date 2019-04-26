ЦБ отозвал лицензию у "Холдинвестбанка"

Банк России с отозвал лицензию у "Холдинвестбанка", говорится в сообщении на сайте регулятора. Поводом для такой меры стали нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

На 1 января 2019 года "Холдинвестбанк" занимал 430 место в банковской системе РФ с активами 802,3 миллиона рублей. Величина вкладов населения составляла 4,5 миллиона. Деньги вкладчикам будет возвращать Агентство по страхованию вкладов через банки-партнеры. Выплаты должны начаться через две недели.