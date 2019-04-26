Генерал нацгвардии Венесуэлы погиб при крушении вертолета

Вертолет потерпел крушение в районе города Маракайбо венесуэльского штата Сулия. В результате погибли два человека и еще двое получили ранения.

Такую информацию в четверг распространила газета National. Отмечается, что среди погибших генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Сейчас на месте крушения работают специалисты, которые должны установить причину крушения. Президент Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, пишет ТАСС.