Хлебопеки возрождают старинные рецепты выпечки пасхальных куличей

Назван лучший "Пасхальный кулич Москвы-2019". Этот, ставший уже традиционным, смотр-конкурс проводится накануне Пасхи в НИИ хлебопекарной промышленности. В этом году на конкурс было представлено 55 куличей, выпеченных столичными, подмосковными предприятиями, а также доставленных в Москву из Калининграда, Владимира, других городов.

"Кулич - это пасхальный хлеб. Известно множество названий и рецептур: простой, шафранный, заварной, княжеский, кулич сибирский, монастырский, - отметила директор НИИ хлеба Марина Костюченко. - Интересно, что многие современные производители пытаются возродить традиционные рецептуры куличей".

В настоящем куличе традиционно много сахара и сливочного масла, желтый цвет тесту придают желтки, а в качестве наполнителя используют изюм, орехи, цукаты. Тесто - опарное дрожжевое, и самые лучшие изделия производятся без так распространенных сегодня "разрыхлителей" и "улучшителей".

Интересно, что победителем в этом году стал кулич, произведенный не на специализированном хлебопекарном предприятии, а в пекарне, входящей в "куст" самых разных производств - молочных, мясных, полуфабрикатов. Кроме того, сразу три диплома получило предприятие из Калининграда, поставляющее пасхальные куличи в столицу.

Качество продукции профессиональное жюри оценивало по внешнему виду, форме, состоянию мякиша, вкусу, запаху. Учитывалось также количество и качество наполнителей - изюма, цукатов, орехов. Оценивали эксперты и соблюдение православных кулинарных традиций, оригинальность украшения кулича и его упаковки. Эксперты обращали внимание на правильность маркировки в соответствии с технологическим регламентом "О маркировке пищевой продукции". В целом пасхальный хлеб, продающийся в Москве, - достойного качества. Лишь у некоторых образцов были выявлены несоответствия регламенту.