Кабмин может выделить допсредства на обеспечение жильем молодых ученых

В конкуренции за российских молодых ученых с заграницей у нашего государства есть неоспоримое преимущество в виде государственных жилищных программ. Для решения задач по привлечению талантливых исследователей в науку правительство может выделить дополнительные средства на обеспечение их жильем, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства в пятницу провел совещание по развитию кадрового потенциала отечественной науки. В рамках национального проекта "Наука" в ближайшие пять лет планируется привлечь в сферу более 30 тысяч ученых.

В течение нескольких десятилетий нашему государству было совершенно не до науки. Поэтому ученые, особенно молодые, для реализации своего потенциала стремились уехать в другие страны.

В борьбу за свои таланты Россия включилась в последнее десятилетие, хотя до сих пор по многим позициям уступает в этой конкуренции. Глава правительства выдели два ключевых фактора, на которые ориентируется молодой ученый, выбирая, где ему работать. "Фактор номер один - это научная составляющая, - сказал он. - Если за границей эта научная составляющая наголову выше, чем у нас, что бы мы ни делали, он поедет туда".

Второй фактор - решение жилищного вопроса. "И здесь у нас есть некоторое преимущество", - считает премьер. Оно складывается из возможностей решать этот вопрос через государственные программы, в частности, за счет государственных жилищных сертификатов. "У нас с 2014 по 2018 годы было выдано 900 сертификатов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей", - напомнил Дмитрий Медведев. На этот год министерство строительства и ЖКХ выпустило 202 сертификата на сумму почти 290 миллионов рублей.

- Давайте посмотрим. Может быть, мы финансирование по этой статье увеличим. Мне кажется, это как раз в нынешних условиях абсолютно необходимо, - заявил премьер-министр на совещании.

Он также пообещал подготовить упрощенный порядок получения российского гражданства для тех молодых ученых, кто приехал получать в Россию высшее образование и по окончанию хочет остаться в стране, чтобы здесь и дальше заниматься исследованиями.