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Текст:  Ольга Игнатова
03:15 26.04.2019

Какой земельный участок можно купить за один рубль

Случаи, когда земельные наделы изымаются у правообладателей, не такая уж и редкость. На днях, например, власти Пензы сообщили, что за последние четыре года вернули в муниципальную собственность более 100 земельных участков, которые арендаторы или совсем не использовали, или использовали не по назначению.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Могут изъять участок, выделенный и под жилищное строительство. Такие случаи, конечно же, единичные и всегда резонансные. В Московском областном БТИ разъяснили "РГ", за что и у кого могут изъять надел.

Использовать по назначению

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Оснований для изъятия у собственников или арендаторов земли несколько. Прежде всего, это может произойти, если земельный надел, выделенный для ведения сельского хозяйства или жилищного и иного строительства, используется не по целевому назначению или с нарушениями закона.

Также участок могут изъять, когда его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причиняет вред окружающей среде.

Это касается как собственников земли, так и арендаторов, наследников или бессрочных пользователей. При этом достаточно не пользоваться землей в течение трех лет (если более длительный срок не установлен законом). Как уточняют в БТИ, в этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или иных чрезвычайных обстоятельств.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
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Что это означает на практике? Взял фермер в аренду землю под пастбище, но вдруг передумал и построил в поле мини-фабрику по производству молока. Это грубейшее нарушение. Фабрику обяжут снести, а землю изымут.

Что касается земельных наделов, выделяемых под жилищное либо дачное строительство, то здесь земли можно лишиться, если вместо жилого или садового (на землях, предназначенных для ведения садоводства) дома владелец построил гостиницу, автомастерскую или какое-либо иное строение с коммерческим предназначением. А также, если жилой или садовый (не предназначенный для постоянного проживания дом) построен с нарушением градостроительных норм. Например, он больше трех этажей в высоту или разделен на несколько самостоятельных помещений с отдельными входами (по принятым в августе прошлого года градостроительным нормам этого делать нельзя). Грубым нарушением является и несоблюдение при строительстве отступов от границ земельного участка.

Во всех этих случаях органы земельного и градостроительного контроля и надзора, а также местные власти могут потребовать от владельцев участков привести строения в соответствии с нормами. А если этого не происходит, то строения будут считаться самовольными.

Фото: iStock
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"Одним из последствий самовольного строительства является изъятие земельного участка, на котором возведена или создана самовольная постройка", - отмечают в МособлБТИ. Изъятие земли возможно в том случае, если владелец не исполнит в срок, установленный соответствующим решением суда или органа местного самоуправления, снос самовольной постройки или не приведет ее в соответствие с установленными требованиями. "Порядок отчуждения земельного участка, находящегося в частной собственности, установлен статьей 54.1 Земельного кодекса РФ", - добавляют в БТИ.

Выставят на торги

Изъятый участок могут продать на публичных торгах. Начальной ценой является рыночная стоимость такого земельного участка.

Но если изъяли участок с самовольной постройкой, а владелец так ее и не снес, то за него сделают это власти. Но в случае, если затраты на снос, а также на подготовку и проведение публичных торгов превышают рыночную стоимость земельного участка, начальная цена такого участка устанавливается равной одному рублю.

Например, собственник незаконно возвел на земле для индивидуального жилищного строительства многоквартирный дом, дачник соорудил на шести сотках магазин. В этих случаях работы по демонтажу будут дороже самого надела. Интересно, что если первые торги окажутся неудачными, то стартовая цена на вторых должны быть снижена на 20 процентов. Получается, что если участок первоначально продавался за рубль, то вторично он выставляется уже за 80 копеек.

Свои вопросы об особенностях регистрации загородной недвижимости, в том числе дач, сараев, теплиц, бань и беседок, можно задать в понедельник, 29 апреля, с 15.00 до 16.00 по московскому времени по телефону "РГ": 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru и по факсу: 8-499-257-58-92.

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