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26.04.2019 08:27
Рубрика: В мире

Кипр привлек 1,25 млрд евро для досрочной уплаты госдолга РФ

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Кипр намерен в ускоренном порядке расплатиться с Москвой по кредиту в 2,5 миллиарда евро, выданному Россией островному государству в 2011 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг министр финансов Кипра Харрис Георгиадис рассказал местному радио, что произведенное республикой размещение пятилетних и - впервые в истории страны - 30-летних облигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро позволит Никосии выплатить остаток по российскому кредиту быстрее. При этом, по словам главы минфина, будет задействовано имеющееся в межгосударственном кредитном договоре положение о досрочной выплате займа, что позволит сэкономить кипрскому бюджету крупные средства на его обслуживании.

Фото: Photoxpress
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"Сложившиеся условия на международных рынках капитала являются очень выгодными для экономики Кипра и создают определенные возможности, которые мы рассматриваем и без колебания используем", сказал журналистам Георгиадис.

Сообщается, что на текущий момент Кипр остается должен России порядка 1,56 миллиарда евро по открытой Никосии в самый разгар банковского кризиса в этой стране кредитной линии. В 2013 году по просьбе киприотов Москва согласилась реструктуризировать заем, отсрочив его выплату с 2016-го на 2018 год и сократив процентную ставку с 4,5 до 2,5% годовых. Ранее предполагалось, что выданные в долг средства Кипр полностью вернет РФ в 2021 году.

Между тем

Кипрские СМИ сообщают о предстоящей в ближайшие дни встрече президента Кипра Никоса Анастасиадиса с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания Kathimerini Cyprus, переговоры двух лидеров пройдут в Пекине на полях второго Международного форума "Один пояс - один путь", который стартовал накануне.

По словам официального представителя правительства Кипра, основными темами переговоров президентов двух стран станут кипрское урегулирование, двусторонние отношения Москвы и Никосии, а также актуальные международные вопросы.

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"Встреча станет частью контактов президента Кипра со всеми странами-членами СБ ООН в рамках усилий по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию", сказал представитель Никосии Продромос Продрому.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров греков-киприотов и турок-киприотов, прошедший в 2017 году в Швейцарии под эгидой ООН, несмотря на связанные с ним высокие ожидания, зашел в тупик. В настоящее время предпринимаются активные усилия для нового старта межобщинного диалога.

В мире Европа Кипр
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