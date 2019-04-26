Кипр привлек 1,25 млрд евро для досрочной уплаты госдолга РФ

Кипр намерен в ускоренном порядке расплатиться с Москвой по кредиту в 2,5 миллиарда евро, выданному Россией островному государству в 2011 году.

В четверг министр финансов Кипра Харрис Георгиадис рассказал местному радио, что произведенное республикой размещение пятилетних и - впервые в истории страны - 30-летних облигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро позволит Никосии выплатить остаток по российскому кредиту быстрее. При этом, по словам главы минфина, будет задействовано имеющееся в межгосударственном кредитном договоре положение о досрочной выплате займа, что позволит сэкономить кипрскому бюджету крупные средства на его обслуживании.

"Сложившиеся условия на международных рынках капитала являются очень выгодными для экономики Кипра и создают определенные возможности, которые мы рассматриваем и без колебания используем", сказал журналистам Георгиадис.

Сообщается, что на текущий момент Кипр остается должен России порядка 1,56 миллиарда евро по открытой Никосии в самый разгар банковского кризиса в этой стране кредитной линии. В 2013 году по просьбе киприотов Москва согласилась реструктуризировать заем, отсрочив его выплату с 2016-го на 2018 год и сократив процентную ставку с 4,5 до 2,5% годовых. Ранее предполагалось, что выданные в долг средства Кипр полностью вернет РФ в 2021 году.

Между тем

Кипрские СМИ сообщают о предстоящей в ближайшие дни встрече президента Кипра Никоса Анастасиадиса с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания Kathimerini Cyprus, переговоры двух лидеров пройдут в Пекине на полях второго Международного форума "Один пояс - один путь", который стартовал накануне.

По словам официального представителя правительства Кипра, основными темами переговоров президентов двух стран станут кипрское урегулирование, двусторонние отношения Москвы и Никосии, а также актуальные международные вопросы.

"Встреча станет частью контактов президента Кипра со всеми странами-членами СБ ООН в рамках усилий по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию", сказал представитель Никосии Продромос Продрому.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров греков-киприотов и турок-киприотов, прошедший в 2017 году в Швейцарии под эгидой ООН, несмотря на связанные с ним высокие ожидания, зашел в тупик. В настоящее время предпринимаются активные усилия для нового старта межобщинного диалога.