Новости

В челябинской школе из-за пожара эвакуировали 320 учеников 14:26
На Урале директор школы попала под следствие из-за фиктивных сторожей 14:23
Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно 14:23
Изменение климата наводнит Европу опасными комарами из Азии и Африки 14:23
На Кубани в аварии с автомобилем ДПС погибли двое полицейских 14:16
Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой 14:15
У пассажирского самолета из Ирана при посадке лопнуло шасси 14:15
Названа средняя цена подержанного российского автомобиля 14:15
Тело четвертого шахтера достали из-под завалов в ЛНР 14:10
В Крыму откроются девять новых отелей на 1200 номеров 14:03
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр 13:48
О Москве 1941-1945 годов расскажут на бесплатных экскурсиях 13:47
Команда "КАМАЗ-мастер" вышла в лидеры ралли "Золото кагана" 13:38
В Новосибирске корейские дипломаты почтят память спасителя Ким Ир Сена 13:38
В Прикамье пенсионеру грозит штраф за самовольный "ремонт" дороги 13:36
Опрос: Готовить куличи и красить яйца будет почти половина россиян 13:31
В Совфеде ждут четких сигналов того, что США откажутся от ядерного оружия 13:30
В Кургане автобус несколько метров протащил за собой пассажирку 13:26
Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду 13:19
В Перми случай грубой высадки ребенка из автобуса проверит СК 13:05
В Курске появится мост из бюстгальтеров 13:05
Lada 4x4 получит версию с полностью независимой подвеской 13:02
Обвиненный в нападении на медперсонал красноярец подал встречный иск 12:58
Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии 12:57
Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 14:23
Рубрика: Общество

Изменение климата наводнит Европу опасными комарами из Азии и Африки

Текст: Наталья Панасенко
Азиатский тигровый комар Фото: pixabay.com Азиатский тигровый комар Фото: pixabay.com
Азиатский тигровый комар Фото: pixabay.com

Глобальное потепление способствует миграции азиатских тигровых комаров (Aedes albopictus) и желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), которые передают опасные тропические болезни. От их укусов могут пострадать полмиллиарда человек. По прогнозам ученых, в Европе комары, вероятно, будут особенно распространяться, сообщает Süddeutsche Zeitung.

С изменением климата началась большая миграция комаров - они находят подходящие условия жизни в новых регионах планеты. Комаров окрестили самыми страшными убийцами людей: эти кровососущие насекомые передают вирусы и другие патогенные микроорганизмы. Денге, чикунгунья, зика, вирус западного Нила, желтая лихорадка, малярия - экзотические болезни могут стать опасной реальностью для европейцев. Например, на юге Германии в 2017 году эксперты уже обнаружили азиатских тигровых комаров. По прогнозам, через 30 лет эти комары распространятся по всей Германии.

Фото: iStock
Пермские ученые обнаружили комаров, способных зимовать во льду

В ближайшие десятилетия в связи с изменением климата этих опасных кровососов можно будет ожидать во многих регионах мира.

Ученых беспокоит тот факт, что даже за 1-3 летних месяца оба вида могут резко размножиться и вызвать острую вспышку опасных заболеваний. А в условиях потепления климата комары могут распространять патогенные микроорганизмы почти половину года.

В зависимости от ситуации и развития сценария в Европе жертвами желтой лихорадки, которую переносят желтолихорадочные комары, могут стать от 150 до 470 миллионов человек. А от тигровых комаров постардают от 230 до 440 миллионов еропейцев.

Если изменение климата продолжится бесконтрольно, то в некоторых частях мира для тигровых комаров будет слишком жарко. Комфортная для них температура - не выше 29 градусов по Цельсию. При более высокой температуре прекращается распространение патогенных микроорганизмов. В значительной части Юго-Восточной Азии, Африки и бассейна Амазонки снижается уровень заражения от тигровых комаров. Но это не стоит считать хорошей новостью, предупреждает Колин Карлсон из Джорджтаунского университета (США): "Любой сценарий, при котором становится слишком жарко для распространителя лихорадки денге, повлечет за собой другие, не менее опасные изменения".

Общество Наука Общество Здоровье Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии
Ушаков заявил, что о сроках визита Путина в КНДР пока рано говорить
Пушков пожелал Украине успехов в поиске дешевого газа
Посол США в РФ напомнил о важности диалога между Москвой и Вашингтоном
"Нафтогаз" признал отсутствие модели работы при прекращении транзита