Изменение климата наводнит Европу опасными комарами из Азии и Африки

Глобальное потепление способствует миграции азиатских тигровых комаров (Aedes albopictus) и желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), которые передают опасные тропические болезни. От их укусов могут пострадать полмиллиарда человек. По прогнозам ученых, в Европе комары, вероятно, будут особенно распространяться, сообщает Süddeutsche Zeitung.

С изменением климата началась большая миграция комаров - они находят подходящие условия жизни в новых регионах планеты. Комаров окрестили самыми страшными убийцами людей: эти кровососущие насекомые передают вирусы и другие патогенные микроорганизмы. Денге, чикунгунья, зика, вирус западного Нила, желтая лихорадка, малярия - экзотические болезни могут стать опасной реальностью для европейцев. Например, на юге Германии в 2017 году эксперты уже обнаружили азиатских тигровых комаров. По прогнозам, через 30 лет эти комары распространятся по всей Германии.

В ближайшие десятилетия в связи с изменением климата этих опасных кровососов можно будет ожидать во многих регионах мира.

Ученых беспокоит тот факт, что даже за 1-3 летних месяца оба вида могут резко размножиться и вызвать острую вспышку опасных заболеваний. А в условиях потепления климата комары могут распространять патогенные микроорганизмы почти половину года.

В зависимости от ситуации и развития сценария в Европе жертвами желтой лихорадки, которую переносят желтолихорадочные комары, могут стать от 150 до 470 миллионов человек. А от тигровых комаров постардают от 230 до 440 миллионов еропейцев.

Если изменение климата продолжится бесконтрольно, то в некоторых частях мира для тигровых комаров будет слишком жарко. Комфортная для них температура - не выше 29 градусов по Цельсию. При более высокой температуре прекращается распространение патогенных микроорганизмов. В значительной части Юго-Восточной Азии, Африки и бассейна Амазонки снижается уровень заражения от тигровых комаров. Но это не стоит считать хорошей новостью, предупреждает Колин Карлсон из Джорджтаунского университета (США): "Любой сценарий, при котором становится слишком жарко для распространителя лихорадки денге, повлечет за собой другие, не менее опасные изменения".