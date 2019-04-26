Косачев о словах Трампа по привлечению РФ к ядерному разоружению: Мы "за"

Высказывания Трампа о намерении привлечь к процессу ядерного разоружения Россию и Китай не противоречат тому, о чем говорит и российская сторона. Напомню, что Президент России В.Путин в 2017 году на международном форуме "Валдай" совершенно определенно сказал о том, что ядерное разоружение возможно, и Россия его хочет и будет к нему стремиться.

Более того, она уже сделала многое на этом направлении: в рамках таких договоров, как ДРСМД, ДСНВ 1991 года, ДСНП 2002 года, мы сократили количество стратегических наступательных вооружений в пять (!) раз, при этом полностью ликвидировав целых два класса ракетно-ядерных вооружений - баллистических и крылатых ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. И по самому последнему соглашению в этой сфере - Договору между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 г. к контрольному сроку по Договору (5 февраля 2018 г.) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью.

Поэтому, приветствуя посыл Д.Трампа в целом, нельзя не напомнить, что:

Во-первых, о ядерном разоружении говорит президент страны, которая только что в одностороннем порядке вышла из важнейшего соглашения по контролю над ядерными вооружениями (ДРСМД), а ранее, в 2002 году, также по своей инициативе вышла из соглашения по ПРО. К тому же США нанесли удар и по эффективному международному механизму контроля над ядерным оружием, выйдя и из соглашения по иранской ядерной программе. Какой смысл на словах взывать к ядерному разоружению, если практические шаги подталкивают весь мир к обратному?

Во-вторых, как отметил В.Путин там же на "Валдае", ядерное оружие - не единственное, которого нужно опасаться. Новейшие образцы высокоточного неядерного вооружения по своей разрушительной силе приближаются к ядерному, и Америка здесь продвинулась весьма далеко. Наличие ядерного оружия объективно является сдерживающим фактором (возможно, единственным, если проследить за судьбами Ирака и КНДР). Опять же приведу слова нашего Президента о том, что "мы живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал".

И, в-третьих, Россия готова только приветствовать любые соглашения по контролю над ядерным оружием - мы всегда говорили, что лучше заключать новые соглашения, чем обрушивать старые. И, конечно же, будем также приветствовать включение в эти соглашения других ядерных держав. Однако считаем не совсем корректным то, что Вашингтон постоянно упоминает в этом контексте только Китай. Есть еще государства, обладающие ядерным оружием, в частности - Великобритания, Франция. И, коль скоро они являются ближайшими союзниками США по НАТО, надо полагать, Вашингтону будет их проще убедить вступить в соглашения по разоружению, чем такого сложного для Америки переговорщика, как Пекин. Давайте начнем с малого, с возможного, с соблюдения действующих договоров, с возвращения от ультиматумов и выходов из соглашений к переговорам, с включения в механизмы разоружения и контроля европейских государств - и дальше уже проще будет говорить о всеобщем ядерном разоружении. Мы только за.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.