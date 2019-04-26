Лукашенко призвал к координации усилий на всем протяжении "Пояса и пути"

Развитие любой страны без взаимодействия с партнерами практически невозможно, констатировал Александр Лукашенко, призвав к эффективной координации действий всех членов инициативы "Пояс и путь". Об этом белорусский лидер, которого цитирует БЕЛТА , заявил 26 апреля на II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в китайской столице.

Президент РБ обратил внимание участников форума на тот факт, что с наступлением эры цифровизации, которая принесла ускорение в работу с информационными и денежными потоками, необходим существенный прогресс и во взаимной торговле. Однако, по его мнению, на пути движения товаров все еще присутствуют тарифные, технические и административные барьеры. "Если мы хотим придать мощный импульс развитию экономик, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров", - констатировал выступающий.

В этой связи он сравнил победу в борьбе с ними на территории отдельно взятого государства с ликвидацией "в большом городе на одном перекрестке автомобильной пробки. Ты просто быстрее доедешь до следующей". Общая задача, которая выдвигается на первый план, по словам оратора, состоит в координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути".

Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, уточнил Лукашенко, заинтересована в существовании равноправной и прозрачной системы международной торговли. В этой связи, он перечислил три вопроса, по которым в ближайшее время надлежит добиться практического результата.

Во-первых‚ уточнил президент РБ, речь идет о формировании цифровых транспортных коридоров, прежде всего между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю. Во-вторых, он выступил за упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок. Это, по словам президента, станет стимулом для развития транспортно-логистической деятельности. В-третьих, необходимо активное укрепление взаимосвязи инфраструктур, пояснил белорусский руководитель.

Он добавил, что в пакет необходимых мер следует включить и дальнейшую реконструкцию приграничных станций и железных дорог, автомобильных трасс и мостов. "Взаимосвязанная инфраструктура - базовый элемент развития через сотрудничество", - уверен оратор, добавив, что "сильный преодолеет преграду, мудрый - весь путь".

Лукашенко пожелал участникам форума силы для преодоления всех преград, которые возникают в совместной работе по строительству "Пояса и пути", а также мудрости, чтобы успешно реализовать проекты этой глобальной инициативы на благо народов.