Макрон: Шенген больше не работает

Президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в эффективности Дублинскоего соглашения о распределении беженцев в Европе и предложил сократить состав Шенгенской зоны. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.

"Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают, - передает ТАСС слова Макрона. - Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран".

Причиной недовольства Макрона стала политика властей ряда восточноевропейских стран - Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Австрии - не желающих принимать прибывающих в Европу беженцев в пределах оговоренных ранее квот.

"Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать - иметь дом, а это значит, границы, - констатировал Макрон. - Наряду с климатической проблемой решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом".