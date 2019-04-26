Медведев поручил министрам устранить задержки зарплат бюджетникам

Руководителей федеральных органов исполнительной власти обязали провести анализ ситуации с выплатой заработной платы в подведомственных организациях. При наличии задолженности министры и главы ведомств должны под личную ответственность принять меры для ее погашения.

Поручение дано по итогам заседания правительства 25 апреля. Премьер-министр Дмитрий Медведев на нем обратил внимание на поступившие через социальные сети жалобы от сотрудников одного из госпиталей.

До 14 мая министерства и ведомства должны представить отчеты в министерство труда и социальной защиты, а минтруд обобщить и доложить в правительство до 20 мая.