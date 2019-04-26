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26.04.2019 10:42
Рубрика: Экономика

Минэнерго РФ опровергло прекращение отгрузки нефти в Усть-Луге

Текст: Александра Воздвиженская

Отгрузка российской нефти в порту Усть-Луга продолжается, говорится в сообщении Минэнерго РФ, распространенном 26 апреля. Таким образом, ведомство опровергло информацию Reuters о том, что отгрузка нефти в порту приостановлена.

В ведомстве также рассказали, что накануне прошло совещание с "Транснефтью", РЖД и нефтекомпаниями о качестве российского сырья. Был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" через белорусскую территорию. Каков именно алгоритм, не раскрывается.

Фото: Pixabay
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"Сегодня будут проведены четырехсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской стороной в г. Минск с участием представителей министерства энергетики РФ, ПАО "Транснефть" и ОАО "РЖД" для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации", - отмечается в сообщении. На переговорах также будет присутствовать вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Загрязненная хлоридами нефть с территории России попала через нефтепровод "Дружба" на территорию Украины и далее транзитом могла попасть в другие европейские страны, поэтому Беларусь приостановила экспорт нефти (ее прием также позднее приостановили Польша и Украина) и снизила загрузку своих перерабатывающих заводов, чтобы избежать поломок. Сейчас плохую партию откачали на российском участке и отстаивают в резервуарах, то же самое планируют сделать на территории соседних стран.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго
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