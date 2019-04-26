"Мою Аксинью в "Тихом Доне" казаки приняли": Умерла Элина Быстрицкая

На 92-м году жизни умерла Элина Быстрицкая. Более шестидесяти лет актриса посвятила Малому театру. В списке ее наград - звания народной артистки СССР, народной артистки Грузии, народной артистки Азербайджана, народной артистки Казахстана, кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двух орденов "Знак Почета". И одни из самых дорогих - орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За победу над Германией", юбилейные медали, которыми она была награждена как ветеран Великой Отечественной войны.

На ежегодном российском кинофестивале "Женщины кино", посвященном Вере Холодной, Элине Быстрицкой вручили "Приз Веры Холодной - семь красавиц кино" в номинации "Самая женственная". Последним знаком отличия актрисы стала "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", которую за Элину Авраамовну Быстрицкую в Большой театр 27 марта 2019 года пришла получать ее сестра Софья Авраамовна.

Высказывания из последних интервью Элины Быстрицкой

Про возраст

"Я считаю, что мои года - это мое богатство. Зачем скрывать?"

Про имя

"Маме очень нравилась главная героиня пьесы Кнута Гамсуна "У врат царства" с таким именем. Только правильно оно пишется с двумя "л", но при оформлении документов паспортистка, вероятно, ошиблась, и меня записали Элиной".

Про главную роль

"Мою Аксинью в "Тихом Доне" казаки приняли, прямо так и сказали: "Она наша". Это и есть для меня главная оценка. Я по званию - казачий полковник!"

Про Шолохова

"Меня Шолохов выбрал среди тридцати других претенденток на эту роль. Было приятно. Мы сняли первые две серии и пригласили Шолохова в Москву, на киностудию Горького. Он сидел в просмотровом зале. Молчал, ничего не говорил, курил. Закончился просмотр. Шолохов молчит, и мы все ждем. Он откашлялся. Когда повернулся, было видно, что Михаил Александрович сильно плакал. Молча. И он сказал: "Ваш фильм идет в дышловой упряжке с моим романом". Конечно, для всех нас это была высшая степень похвалы".

Про зависть

"Помню, как не попала работать в Театр имени Моссовета, потому что на меня написали двадцать анонимок. Но мне еще бабушка говорила в детстве: "Нельзя в ответ делать зло, Бог накажет". Поэтому я старалась не обращать внимания, хотя внутри, конечно, переживала. Но зачем об этом вспоминать?

Я никогда ни в каких интригах я не участвовала. Однажды в театре мне дали не роль, какую я хотела. Я согласилась на другую, репетировала, но сама с собой работала над той желанной ролью. И когда пришло время, попросила режиссера посмотреть, как я вижу ту героиню. И победила. Мне дали все-таки нужную мне роль!"

Про войну

"Война - это очень страшно. Голод, гибель людей у тебя на глазах, запах крови, который меня потом всю жизнь преследовал... Началась внезапно, когда мы с семьей были на каникулах под Киевом в Нежине. Бомбежки, погрузка частей местного военного гарнизона в эшелоны, воздушные тревоги, длинные очереди на призывных пунктах. Я тоже хотела защищать Родину. И через неделю после начала войны пошла в госпиталь, в котором служил мой отец. Его хорошо знали и уважали. Но я без его помощи, сама обратилась к комиссару госпиталя и попросилась работать. Сначала разносила раненым почту, писала письма под их диктовку, читала газеты. Потом уже работала медсестрой. Знаете, слова из песни "Вставай, страна огромная" для меня не просто слова. Тогда действительно на защиту страны встали все: и стар, и млад…"

Про красоту и характер

"Я человек решительный, и это помогает мне сохранить волю. Нужно всегда работать над собой. Стоит дать себе слабину - и все. Каждый день дома занимаюсь физическими упражнениями. Ну, обычная гимнастика с маленькими гантельками. Конечно, слежу за своим питанием. Тут ничего нового не скажу. Я не могу ходить распущенной, неприбранной. Встаю утром и, прежде чем выйти на улицу, причешусь красиво, сделаю макияж, долго и придирчиво одеваюсь. И еще: человек стареет и плохо выглядит, когда совершает в своей жизни плохие поступки. Это главное условие - не делать плохо другому! И не надо лгать".

Прямая речь

Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра России, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИС

- Элина Быстрицкая отличалась необыкновенной преданностью Малому театру. За более чем 60 лет работы, она ни разу ему не изменила. Быстрицкая пришла в театр почти одновременно с грандиозной работой в фильме "Тихий Дон", это ее вершина в кинематографе и вершина отечественного кино второй половины 50-х годов. В театр Элина Быстрицкая сразу вошла с поразительной индивидуальностью. В одном сезоне зритель кино мог увидеть ее в роли Аксиньи, донской казачки, а зритель Малого театра смотрел ее в спектакле "Веер леди Уиндермиер" О. Уайльда, где она играла уайльдовские каламбуры, его совершенно особенную речь, повороты сюжета. Быстрицкая абсолютно пленила удивительной и своеобразной красотой. Она много работала с режиссером Леонидом Варпаховским, например, в "Маскараде". Там были потрясающие декорации Э. Стенберга, прекрасные костюмы, но я думаю, самое красивое и важное, что было на сцене - это, конечно, Элина Быстрицкая в роли баронессы Штраль. Она была фантастически хороша в другом в спектакле Варпаховского "Бешеные деньги". Невозможно было не влюбиться в эту женщину. Еще один режиссер, с которым ей, по-видимому, было легко работать - это Борис Бабочкин. Сразу вспоминается ее роль в спектакле "Дачники", который шел 20 лет. Красота Элины Быстрицкой не холодная, она обладала мощным темпераментом. Вершина ее последнего времени - работа в спектакле "Горе от ума" Сергея Женовача, где она играла Хлестову. Когда она выходила в этой роли, зал взрывался аплодисментами. Элина Быстрицкая боролась за жизнь, боролась за сцену Малого театра, которому, повторюсь, была очень предана. Это большая утрата. Смерть на десятом десятке лет естественна, но она напоминает нам о том, что ушла целая эпоха.

Подготовила Анастасия Казьмина