На что пенсионеры начали массово менять дачные участки

Аналитики крупной федеральной компании-застройщика "Талан" провели мониторинг спроса и предложения на рынке недвижимости в различных регионах страны и пришли к выводу, что пенсионеры начали менять дачи на курортную недвижимость. Результаты исследования имеются в распоряжении "РГ".

По подсчетам экспертов, в последнее время на рынке недвижимости черноморских курортов активизировались люди старше 50 лет. На их долю приходится уже более 30 процентов сделок купли-продажи местной недвижимости.

Аналогичная тенденция прослеживается и в целом по стране. Однако средний показатель по регионам составляет семь процентов, то есть такова доля граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которые приобретают квартиры. В качестве примера аналитики приводят Геленджик и Анапу в Туапсинском районе Краснодарского края. В этих городах примерно треть спроса на жилье формируют покупатели, уже отпраздновавшие свой полувековой юбилей. В Краснодаре и Ростове-на-Дону их доля ниже, но незначительно. В этих городах люди "золотого возраста" приобретают порядка четверти всего жилья, выставленного на продажу. Наивысшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и "двушки" небольшой площади.

В указанных городах стоимость такого жилья варьируется от 1,7 до 3,5 миллиона рублей. Специалисты считают, что спрос подстегивает возможность заработать на этой недвижимости. Например, в сезон отпусков ее можно сдавать в аренду. Говорят, что в пиковый период ставки сдачи внаем "однушек" доходят до 24-28 тысяч рублей в месяц. То есть аренда является одним из стимулов для вложения средств в недвижимость.

К слову, аналитики дали весьма любопытное обоснование наметившейся тенденции. По их мнению, рост спроса на курортную недвижимость напрямую связан с… дачами, вернее, с приусадебными участками и садовыми домиками. Стоимость их содержания достаточно высока, и далеко не все способны заработать на таком хозяйстве. С квартирой на курорте куда проще - сдал внаем, заплатил налог и подсчитывай чистый доход. Поэтому, считают эксперты, и появился "тренд на приобретение альтернативных форматов недвижимости взамен дачам".

"Одним из локомотивов данного тренда стали пенсионеры и люди предпенсионного возраста, - считают аналитики. - Подтверждением повышения активности спроса служит и рост числа ипотечных кредитов, выданных людям старше 60 лет. Так, например, за первые шесть месяцев 2018 года количество подобных кредитов выросло на 58 процентов. При этом банки стали гораздо охотнее давать ипотечные кредиты пенсионерам: в первой половине 2018 года было одобрено свыше 80 процентов заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, годом ранее - около 64 процентов". Механизм "обмена" оказался достаточно прост. В среднем в стране стоимость приусадебного участка с садовым домиком составляет около одного миллиона рублей. Для покупки небольшой однокомнатной квартиры в приморском городе может хватить 1,5 миллиона. "То есть пенсионеру достаточно взять ипотеку в размере 500-600 тысяч рублей, - продолжают эксперты. - В таком случае ежемесячный платеж составит примерно 11 тысяч рублей при сроке кредита в пять лет, в то время как доход от аренды подобной недвижимости может превышать 15 тысяч рублей в месяц".

Напомним, по данным сервиса "Авито.Недвижимость", по сравнению с первым кварталом 2018 года в регионах на 22 процента выросло число предложений о продаже дач, а спрос на них при этом возрос всего на 0,7 процента. Это породило слухи о том, что россияне начали массово распродавать дачи. Кроме того, многие решили, что изменится механизм регистрации и учета приусадебных участков и садовых домиков.

В связи с этим Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) выступила с официальным разъяснением. Из него следует, что Федеральный закон № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества", который вступил в силу 1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. "В соответствии с законодательством кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер, - сообщает Росреестр. - Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев".

Отмечается, что для проведения кадастрового учета и регистрации прав, например, на теплицу она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, то ее не надо оформлять. Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг.

"Если принадлежащий вам объект недвижимости расположен не в городе вашего проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость можно в городе вашего нахождения", - уточнили в ведомстве.