Названы полезные при диабете продукты

Специалисты назвали продукты, о которых должны знать больные диабетом. Включение этих продуктов в рацион поможет контролировать уровень сахара в крови.

Речь идет о зеленых листовых овощах. В них содержатся витамины и минералы

Как пишет Express, употребление зеленых листовых овощей полезно для людей с диабетом второго типа из-за высокого содержания антиоксидантов и переваривающих крахмал ферментов.

Специалисты рекомендуют включать в рацион капусту, шпинат, жеруху (кресс водяной) и салат ромэн. Их можно употреблять сырыми, приготовленными на пару или пить в виде смузи и соков.

Впрочем, есть еще один способ снизить уровень сахара. Это некоторые физические упражнения. Им рекомендуется посвящать 2,5 часа в неделю. Это может быть быстрая ходьба, подъем по лестнице или работа по дому или в саду.