НХЛ назвала Тарасенко второй звездой дня

За океаном стартовал второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Сент-Луис" Владимира Тарасенко в первом матче серии одержал победу над "Далласом" Александра Радулова со счетом 3:2.

Тарасенко стал главным героем встречи, именно его дубль решил исход матча. Он отличился в конце второго периода при счете 1:1, а в начале заключительной 20-минутке забросил шайбу, которая оказалась победной. На последних минутах "Даллас" одну шайбу отыграл, но спасти игру не сумел. Радулов результативными действиями не отметился.

С двумя очками за голевой дубль Тарасенко был признан второй звездой дня в НХЛ. С аналогичным показателем возглавил тройку лучших игроков дня форвард "Бостона" Чарли Койл. Отличие его достижения от Тарасенко заключается в том, что Койл решающую шайбу забросил в овертайме, и "Бостон" в итоге обыграл "Коламбус" 3:2. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, но победить его команде это не помогло.

"Коламбус", таким образом, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде "Джекетс" сенсационно всухую выиграли серию против лучшей команды регулярного чемпионата "Тампы", освободив для сборной России Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева.