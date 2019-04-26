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26.04.2019 10:40
Рубрика: Спорт

НХЛ назвала Тарасенко второй звездой дня

Текст: Данила Жиляев
За океаном стартовал второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Сент-Луис" Владимира Тарасенко в первом матче серии одержал победу над "Далласом" Александра Радулова со счетом 3:2.
Фото: AP Photo/Jeff Roberson Фото: AP Photo/Jeff Roberson
Фото: AP Photo/Jeff Roberson
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Тарасенко стал главным героем встречи, именно его дубль решил исход матча. Он отличился в конце второго периода при счете 1:1, а в начале заключительной 20-минутке забросил шайбу, которая оказалась победной. На последних минутах "Даллас" одну шайбу отыграл, но спасти игру не сумел. Радулов результативными действиями не отметился.

С двумя очками за голевой дубль Тарасенко был признан второй звездой дня в НХЛ. С аналогичным показателем возглавил тройку лучших игроков дня форвард "Бостона" Чарли Койл. Отличие его достижения от Тарасенко заключается в том, что Койл решающую шайбу забросил в овертайме, и "Бостон" в итоге обыграл "Коламбус" 3:2. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, но победить его команде это не помогло.

"Коламбус", таким образом, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде "Джекетс" сенсационно всухую выиграли серию против лучшей команды регулярного чемпионата "Тампы", освободив для сборной России Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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