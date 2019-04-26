Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.

Опрос проходил в 143 странах, в нем принимали участие более 150 тысяч человек. Отвечая на вопросы социологов, респонденты оценивали свои ощущения относительно того, насколько уважительно к ним обращаются посторонние, чувствуют ли они себя отдохнувшими, как часто смеются и испытывают радостные чувства. Исследователей интересовали и отрицательные переживания, которые включали в себя вопросы о негативных эмоциях, таких как стресс, злоба и психологическая боль.

В целом по всему миру индекс положительного опыта вырос с 69 до 71 пункта. А лидерами стали страны Латинской Америки, которые заняли почти все места в первой десятке рейтинга. Самыми счастливыми оказались жители Парагвая и Панамы, набравшие 85 пунктов и поделившие первое место, третье досталось Гватемале, четвертое отошло Мексике, а пятое - Сальвадору. В первую десятку также вошли Индонезия, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

Самые низкие показатели по положительным эмоциям продемонстрировал Афганистан с 43 пунктами.

Индекс отрицательного опыта остался на уровне 2017 года и составил 30 пунктов. Здесь в лидерах Чад и Нигер. В целом, большинство стран с наиболее высоким показателем негативных эмоций расположены в Африке и на Ближнем Востоке.