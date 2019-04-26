Пять малоизвестных фактов из жизни Элины Быстрицкой

26 апреля стало известно о смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Она скончалась на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Поклонники знают про нее практически все, но мы нашли пять фактов ее жизни, о которых мало кому известно.

1. В войну отец и мать Элины Быстрицкой работали во фронтовом госпитале, и еще девочкой Элина попросилась помогать родителям. Поступила на курсы медицинских сестер, служила сначала санитаркой, потом лаборанткой в госпитале. Война закаляла ее характер. На всю жизнь тогда она усвоила заповеди отца: как военный, он считал, что принятые решения надо выполнять, препятствия - преодолевать, к цели идти уверенно. Человек многое может - это стало и ее жизненным принципом.

2. В 1953 году Элина Быстрицкая окончила Киевский театральный институт им. И.К. Карпенко-Карого, и три сезона проработала в Вильнюсском русском драматическом театре. Здесь она имела первый успех, сыграв Таню в одноименной пьесе и Ольгу в "Годах странствий" Алексея Арбузова, Варю Белую в "Порт-Артуре" Иосифа Попова и Александра Степанова, Клавдию в "Повести о настоящем человеке" по Борису Полевому.

3. Среди многих наград, увенчавших заслуги Элины Быстрицкой, одно из самых дорогих для нее - звание "Сын полка". А 40-летие Победы актриса встречала работой, которой отдала дань памяти и уважения защитникам Отечества. "Случайный вальс" - так назывался спектакль по книге Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", поставленный в Театре Эстрады. Элина Быстрицкая сыграла в нем восемь ролей, составивших единый портрет женщин на войне.

4. В начале 60-х годов вместе с Черкасовым, Меркурьевым и Бондарчуком Быстрицкая была приглашена в США в Белый Дом, удостоена вниманием супруги президента Эйзенхауэра. Американский дом моделей предложил ей туалет, в котором она должна была сфотографироваться для журнала "Америка". Но Быстрицкая была "бдительна" и как истинно советская актриса отказалась, о чем впоследствии вспоминала с юмором.

5. О том, что Сергей Герасимов приступает к съемкам шолоховского "Тихого Дона", Быстрицкая узнала в Париже, где в составе делегации кинематографистов она принимала участие в первой Неделе советского фильма во Франции. О роли Аксиньи актриса мечтала еще с театрального училища. И когда вернулась в Москву, к Герасимову пришла сама со словами: "Я хочу эту роль. Я смогу ее сыграть". Пробы шли полгода. Сам Шолохов признал Аксинью Быстрицкой. После утверждения на эту роль началась, по словам актрисы, самая главная ее дорога в искусстве.