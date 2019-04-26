Пять секретов элитных школ при вузах

Предуниверситарии - школы при вузах, есть в 11 университетах: МИФИ, Российском университете транспорта, ВШЭ, РГГУ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина, МГЛУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, РАНХиГСе при Президенте РФ, Московском государственном педуниверситете, Московском городском педуниверситете.

Зачем надо идти в предуниверситарий? Это почти гарантия поступления в университет. Во-первых, тебя там будут учить гораздо лучше, чем в обычной школе, и готовить к нужным ЕГЭ совершенно бесплатно. Во-вторых, учеба в предуниверситарии может принести дополнительные баллы при поступлении.

Что нужно знать о поступлении в предуниверситарии?

1. Для некоторых школьников предуниверситарии делают исключения и берут их независимо от результата экзаменов. Это не только призеры и победители олимпиад, но и, например, дети из малоимущих семей, близнецы, один из которых не набрал нужного балла, жители прикрепленного района.

2. Чем раньше поступишь в школу при вузе - тем лучше. Самый оптимальный вариант - идти в 8-й класс. Но не во всех предуниверситариях есть набор. Открывают 8-е классы, например, МГЛУ, МИФИ.

3. В некоторых лицеях и школах при вузах без английского языка вы даже не доберетесь до вступительных экзаменов. Например, в лицее РАНХИГС на комплексном экзамене надо будет написать эссе на английском и пройти еще и устное собеседование на английском.

4. Есть предуниверситарии, где не надо сдавать экзамены и проходить разные мотивационные и прочие собеседования. Но надо пройти независимое тестирование Московского центра качества образования.

5. Для поступления нужна московская регистрация - постоянная или временная.

Выбираем предуниверситарий

- МГЛУ. В последнем рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников предуниверситарий МГЛУ стоит на первом месте. Чтобы попасть на учебу в эту привилегированную школу, надо пройти собеседование и сдать экзамены по русскому языку и по иностранному. Минимальное количество баллов, необходимых для участия в конкурсе по русскому языку - 36, по иностранному - 22 балла. В предуниверситарий МГЛУ можно поступить после 7 класса в 8-й, 9-й, 10-й или 11-й. Для некоторых школьников МГЛУ делает исключения и принимает их на льготных основаниях. Речь идет об олимпиадниках.

- ВШЭ. Лицей Вышки - самый популярный и престижный предуниверситарий среди учеников, которые хорошо знают математику и обществознание. Набор идет с 9-го класса на две специализации - "универсальная" и "математика". Для 10-го класса специализаций гораздо больше. Для поступления придется написать мотивационное эссе на русском языке (минимум 400 слов) и пройти комплексный тест с заданиями по русскому, математике и иностранному языку (и вот тут уже вас попросят написать эссе на иностранном языке). Максимальный балл по комплексному тесту - 30.

Вышка может выделить дополнительные внеконкурсные места для школьников-инвалидов, детей из многодетных семей, сирот, победителей и призеров заключительного этапа олимпиады "Ступени" за 8 класс, учеников, живущих в Басманном районе, детей и внуков работников Вышки, близнецов, один из которых не набрал проходной балл.

- РАНХИГС. В лицее Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте набор идет в 10-й класс. Аттестат об основном общем образовании обязателен! В отличие от других предуниверситариев лицей РАНХИГС принимает документы до 1 июня. Так что можно попытаться сначала поступать в лицей Вышки (там все это проходит гораздо раньше, а потом принести документы в академию). Если вдруг остались свободные места, после 1 июля вуз может открыть повторный прием заявок. Так что есть смысл следить за сайтом.

- МИФИ. В предуниверситариях МИФИ (это лицеи 1511 и 1523) есть набор в 8-е классы. Лицей 1511 набирает три физико-математических класса, лицей 1523 - пять, тут есть еще расширенное изучение информатики и химии. Поступить можно двумя путями - сдать экзамены или пройти по результатам тестирования МЦКО. Тестирование МЦКО продлится до 30 апреля.

- МГМУ им. Сеченова. В предуниверситарий набирают только учеников в 10-й и 11-й классы. Вступительные испытания - химия, биология. Плюс к этому вас попросят сдать выпускные экзамены в школе после 9 класса по русскому, математике, биологии и химии. Приоритет - химия. Зачисление будет проходить сразу после школьных экзаменов до 6 июля.