Пять секретов элитных школ при вузах

Зачем надо идти в предуниверситарий? Это почти гарантия поступления в университет. Во-первых, тебя там будут учить гораздо лучше, чем в обычной школе, и готовить к нужным ЕГЭ совершенно бесплатно. Во-вторых, учеба в предуниверситарии может принести дополнительные баллы при поступлении.
Что нужно знать о поступлении в предуниверситарии?
1. Для некоторых школьников предуниверситарии делают исключения и берут их независимо от результата экзаменов. Это не только призеры и победители олимпиад, но и, например, дети из малоимущих семей, близнецы, один из которых не набрал нужного балла, жители прикрепленного района.
2. Чем раньше поступишь в школу при вузе - тем лучше. Самый оптимальный вариант - идти в 8-й класс. Но не во всех предуниверситариях есть набор. Открывают 8-е классы, например, МГЛУ, МИФИ.
3. В некоторых лицеях и школах при вузах без английского языка вы даже не доберетесь до вступительных экзаменов. Например, в лицее РАНХИГС на комплексном экзамене надо будет написать эссе на английском и пройти еще и устное собеседование на английском.
4. Есть предуниверситарии, где не надо сдавать экзамены и проходить разные мотивационные и прочие собеседования. Но надо пройти независимое тестирование Московского центра качества образования.
5. Для поступления нужна московская регистрация - постоянная или временная.
- МГЛУ. В последнем рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников предуниверситарий МГЛУ стоит на первом месте. Чтобы попасть на учебу в эту привилегированную школу, надо пройти собеседование и сдать экзамены по русскому языку и по иностранному. Минимальное количество баллов, необходимых для участия в конкурсе по русскому языку - 36, по иностранному - 22 балла. В предуниверситарий МГЛУ можно поступить после 7 класса в 8-й, 9-й, 10-й или 11-й. Для некоторых школьников МГЛУ делает исключения и принимает их на льготных основаниях. Речь идет об олимпиадниках.
- ВШЭ. Лицей Вышки - самый популярный и престижный предуниверситарий среди учеников, которые хорошо знают математику и обществознание. Набор идет с 9-го класса на две специализации - "универсальная" и "математика". Для 10-го класса специализаций гораздо больше. Для поступления придется написать мотивационное эссе на русском языке (минимум 400 слов) и пройти комплексный тест с заданиями по русскому, математике и иностранному языку (и вот тут уже вас попросят написать эссе на иностранном языке). Максимальный балл по комплексному тесту - 30.
Вышка может выделить дополнительные внеконкурсные места для школьников-инвалидов, детей из многодетных семей, сирот, победителей и призеров заключительного этапа олимпиады "Ступени" за 8 класс, учеников, живущих в Басманном районе, детей и внуков работников Вышки, близнецов, один из которых не набрал проходной балл.
- РАНХИГС. В лицее Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте набор идет в 10-й класс. Аттестат об основном общем образовании обязателен! В отличие от других предуниверситариев лицей РАНХИГС принимает документы до 1 июня. Так что можно попытаться сначала поступать в лицей Вышки (там все это проходит гораздо раньше, а потом принести документы в академию). Если вдруг остались свободные места, после 1 июля вуз может открыть повторный прием заявок. Так что есть смысл следить за сайтом.
- МИФИ. В предуниверситариях МИФИ (это лицеи 1511 и 1523) есть набор в 8-е классы. Лицей 1511 набирает три физико-математических класса, лицей 1523 - пять, тут есть еще расширенное изучение информатики и химии. Поступить можно двумя путями - сдать экзамены или пройти по результатам тестирования МЦКО. Тестирование МЦКО продлится до 30 апреля.
- МГМУ им. Сеченова. В предуниверситарий набирают только учеников в 10-й и 11-й классы. Вступительные испытания - химия, биология. Плюс к этому вас попросят сдать выпускные экзамены в школе после 9 класса по русскому, математике, биологии и химии. Приоритет - химия. Зачисление будет проходить сразу после школьных экзаменов до 6 июля.