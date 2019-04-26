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26.04.2019 20:38
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США потребовало незамедлительно освободить Марию Бутину

Текст: Иван Карташов

Мария Бутина является политической заключенной и жертвой провокации американских спецслужб. Так решение суда Вашингтона восприняли в посольстве России в США. Текст заявления опубликован на страничке дипмиссии в Facebook.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал", - говорится в заявлении, которое завершается требованием незамедлительного освобождения Бутиной.

По мнению российских дипломатов, американская юстиция заставила Бутину совершить самооговор. Ведь в противном случае ей угрожали длительным сроком тюремного заключения в "неприемлемо жестких тюремных условиях", в которых она содержалась до настоящего времени.

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В пятницу суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Россиянка была арестована в июле 2018 года и провела в американских застенках уже девять месяцев. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения.

Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Задержание Марии Бутиной в США
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