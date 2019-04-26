Посольство РФ в США потребовало незамедлительно освободить Марию Бутину

Мария Бутина является политической заключенной и жертвой провокации американских спецслужб. Так решение суда Вашингтона восприняли в посольстве России в США. Текст заявления опубликован на страничке дипмиссии в Facebook.

"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал", - говорится в заявлении, которое завершается требованием незамедлительного освобождения Бутиной.

По мнению российских дипломатов, американская юстиция заставила Бутину совершить самооговор. Ведь в противном случае ей угрожали длительным сроком тюремного заключения в "неприемлемо жестких тюремных условиях", в которых она содержалась до настоящего времени.

В пятницу суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Россиянка была арестована в июле 2018 года и провела в американских застенках уже девять месяцев. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения.

Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.