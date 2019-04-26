Премьер Японии вылетел на встречу с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств 27 апреля проведут встречу в Белом доме. До этого глава японского правительства совершил турне по европейским странам, среди которых Франция, Словакия, Италия и Бельгия.

Ожидается, что Абэ и Трамп во время беседы обсудят ситуацию на Корейском полуострове и согласуют дальнейшие шаги на указанном направлении, передает телерадиокомпания NHK. Союзникам необходимо подумать над выстраиванием политики в отношении Пхеньяна после неудачного общения американского руководителя с главой КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Кроме того, Синдзо Абэ намерен затронуть в разговоре с американским президентом вопросы двусторонней торговли.

Президенту США вскоре предстоит совершить сразу два визита в Японию. В конце мае он на несколько дней остановится в Токио, где первым из зарубежных лидеров будет принят новым монархом Страны восходящего солнца. Действующий император Акихито собирается отречься от престола 30 апреля. В конце июня Дональд Трамп планирует принять участие в саммите "двадцатки" в японской Осаке.