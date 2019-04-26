Президент Беларуси рассчитывает на развитие сотрудничества с Сербией

В ближайшие несколько лет, убежден Александр Лукашенко, сотрудничество Белграда и Минска получит значительное ускорение по всем интересующим оба государства вопросам. Президент акцентировал эту тему на встрече в Пекине со своим сербским коллегой Александром Вучичем на полях международного форума "Пояс и путь".

Анонсировав свой предстоящий визит в Сербию, лидер РБ заявил, что в настоящее время ведется работа по его наполнению. По словам президента, в ходе белградских переговоров будут подниматься инвестиционные вопросы, создание и развитие совместных предприятий. Он также коснулся темы военно-технического сотрудничества, дав понять, что и в этом плане нет "закрытых или запрещенных тем".

Минск готов с близкой и родной страной "сотрудничать настолько, насколько может оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках военной техники", - констатировал Лукашенко. Он рассчитывает, что руководители двух стран смогут определить вопросы по всем направлениям, "которые придадут дополнительный импульс сотрудничеству".

В свою очередь, Александр Вучич подтвердил, что между странами существуют хорошие политические отношения, но считает необходимым поработать и над увеличением объема товарооборота, чему может способствовать, в частности, и создание совместных предприятий.

"Мы абсолютно открыты по этому поводу, ожидаем вас в Белграде", - сказал сербский лидер, отметив и важность военно-технического сотрудничества с Минском. Он особо подчеркнул, что в Сербии всегда рады сотрудничеству с дружественной Беларусью и готовы предпринимать в этом направлении практические шаги.

Между двумя странами, сообщает БЕЛТА, поддерживается постоянный диалог на высшем и высоком уровнях, существует более 40 двусторонних соглашений, а десять лет назад было подписано межправительственное соглашение о свободной торговле. Кстати, в прошлом году товарооборот между государствами составил $148 млн.