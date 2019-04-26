Путин присвоил Лановому звание Героя труда

За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.

Это Сергей Антонов - руководитель направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот", Приморский край; Ольга Бочкарева - дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала "РЖД", Новосибирская область; Николай Жарков - советник гендиректора завода "Красное Сормово", Нижегородская область, Василий Лановой - артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, город Москва, и Исхак Машбашев - писатель, глава правления Адыгейского регионального отделения "Союза писателей России" - "Союз писателей Адыгеи".