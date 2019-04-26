Путин: Сотрудничество с Китаем достигло беспрецедентно высокого уровня

Владимир Путин встретился сегодня в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров он заявил, что отношения двух государств стали примером того, как должны строиться межгосударственные связи в современном мире.

По словам российского лидера, российско-китайские торгово-экономические отношения развиваются даже успешнее, чем планировалось. Так, например, товарооборот в 2018 году увеличился на 24,5% и превысил 108 миллиардов долларов. Глава российского государства напомнил, что в прошлом году лидеры ставили планку в 100 миллиардов долларов.

"Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня", - резюмировал он. Путин также подчеркнул, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, они развиваются по всем направлениям. Темп развития Путин назвал " очень существенным".

"Я очень рад возможности сегодня встретиться с вами, с коллегами китайскими, с друзьями и обсудить вопросы двустороннего характера и вопросы международных отношений, которые представляют взаимный интерес", - заявил он.

Российский лидер также напомнил, что в этом году РФ и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. По словам президента, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию должен стать ключевым политическим событием в двусторонних отношениях. Напомним, что глава КНР должен приехать в Россию в июне этого года, он также примет участие в Петербургском экономическом форуме.

Российский президент также поблагодарил своего коллегу за приглашение принять участие в форуме "Один пояс - один путь". Он назвал эту инициативу чрезвычайно своевременной и успешной, по его словам, "она приобретает глобальных характер и начинает диктовать такие принципы построения международных отношений и такие нормы экономических связей, которые востребованы сегодня".

Со своей стороны председатель КНР отметил, что Владимир Путин на открытии форума "Один пояс - один путь" выступил с важной речью, показывающей активную роль и влияние России в создании открытого мира и содействии региональной интеграции. "Уверен, при наших совместных усилиях и усилиях других наших партнеров нынешний форум подаст еще больше сигналов и откроет новые перспективы совместного строительства "Одного пояса - одного пути", - заявил Си Цзиньпин.

Напомним, Владимир Путин, выступая сегодня в Пекине на форуме, призвал международное сообщество выработать ответ против протекционизма, односторонних нелегитимных санкций и торговых войн.