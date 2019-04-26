Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Российскому президенту Владимиру Путину на торжественной церемонии в пекинском отеле "Дружба" вручили диплом о присвоении звания почетного доктора Цинхуа. Когда-то там учился председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что ему особенно "приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".

Владимир Путин заявил, что для него "большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба".

Университет Цинхуа основан в 1911 году и входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9".