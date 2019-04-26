Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь

Ученые из США описали технологию декодирования речи. Кратко об открытии говорится в журнале Nature.

В течение многих лет неоднократно появлялись сообщения о том, что ученые могут "читать" мысли людей, измеряя активность мозга.

Искусственному интеллекту под силу перевести сигналы мозга в речь, говорит Четан Пандаринат, нейроинженер из университета Эмори в Атланте (США). "Пока что мы можем получать только односложные слова, переход от отдельных слогов к предложениям технически все еще крайне сложен ", - подчеркивает Пандаринат.

Ученые из Калифорнийского университета (США) работали с пятью пациентами, которым были имплантированы в мозг электроды как часть лечения эпилепсии. Команда зафиксировала активность мозга, когда испытуемые прочитали сотни предложений вслух. Исследователи сообщают, что они уловили те сигналы мозга, которые контролируют движения гортани, горла, губ и языка.

Затем, используя эти данные, ученые создали декодер, который переводит сигналы мозга непосредственно в устную речь. "Люди, которые прослушали 101 синтезированное предложение, могли понять в среднем 70% слов", - говорит нейрохирург Эдвард Чанг, руководитель исследования.

Многих людей, потерявших способность говорить, синтезированная речь связала бы с миром. Покойный физик Стивен Хокинг, возможно, оценил бы потенциал технологии, представленной американскими учеными.

Исследование "является действительно важным шагом, но предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем синтезированная речь станет легко понятной", - говорит Марк Слуцкий, невролог из Чикагского университета.