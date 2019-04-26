Эксперт Японского атомного форума оценил работу Нововоронежской АЭС

С ознакомительным визитом на Нововоронежской АЭС побывал старший советник Японского атомного промышленного форума (Japan Atomic Industrial Forum, JAIF), член Международного консультативного совета Госкорпорации "Росатом" Такуя Хаттори Вместе с ним в Нововоронеж прибыли представители известных японских фирм, связанных с атомной энергетикой. Гостей интересовал комплекс мероприятий, реализованных российскими коллегами после фукусимских событий на энергоблоке №6, считающемся самым инновационным в мире.

Как сообщили в пресс-службе компании, технический тур прошел в рамках участия японской делегации в "АТОМЭКСПО-2019", который завершился в Сочи. Гости осмотрели учебный центр НВ АЭС, посетили центральный щит управления, блочный пункт управления, машинный зал энергоблока №6. По итогам они дали высокую оценку организации подготовки персонала и системе управления станцией в целом.

"Я под большим впечатлением, - подчеркнул господин Хаттори. - На объекте прекрасно выстроена и успешно применяется система подготовки оперативного и ремонтного персонала. Мы узнали много нового не только о российских технологиях, но и о российском менеджменте. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС - самый передовой в мире, с реактором поколения 3+. Я обязательно поделюсь с моими японскими коллегами той информацией, которую почерпнул во время визита".

Справка

Японский атомный промышленный форум (JAIF) - некоммерческое и неправительственное объединение, созданное в 1956 году. Его членами являются около 400 различных организаций и структур. В работе форума участвуют представители энергетических компаний, корпораций-производителей оборудования для атомной промышленности, строительных фирм, исследовательских и природозащитных организаций, местных органов власти, в первую очередь, из тех префектур, где расположены атомные электростанции. Каждый год в конференциях форума участвуют около тысячи человек.