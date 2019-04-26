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26.04.2019 16:02
Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС успешно осваивает новые типы реакторов

Передовые решения для атомной энергетики внедряют и изучают в Нововоронеже, где больше полувека действует первая в нашей стране промышленная АЭС с водо-водяными реакторами. Коллеги из России и многих зарубежных государств регулярно приезжают перенимать опыт не только строительства и безопасного использования энергоблоков, но и их вывода из эксплуатации. Ведь инновационные подходы к различным аспектам "жизни" энергоблоков с ВВЭР впервые отрабатывают именно здесь.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Нововоронежская станция - ныне филиал АО "Концерн Росэнергоатом" -начала работать в 1964 году. В трех километрах от нее возвели жилье для сотрудников, заложив основу теперешнего "города атомщиков". С пуском энергоблока № 1 началось становление промышленной атомной энергетики не только СССР, но и ряда стран Восточной и Центральной Европы.

Всего на территории АЭС было введено в строй шесть блоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). Седьмой сейчас готовят к энергопуску. Блоки №№ 3, 4, 5 и 6 стали головными - то есть прототипами серийных. Только на Нововоронежской атомной станции представлены все модификации реакторов ВВЭР. На сегодняшний день в работе находятся ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Их успешная эксплуатация на пилотной площадке позволила использовать аналогичные проекты не только в России, но и за рубежом.

Нововоронежская станция примечательна тем, что на ней можно увидеть весь жизненный цикл энергоблоков с ВВЭР, от строительства до вывода из эксплуатации. Самые старые реакторы уже переведены в ядерно-безопасное состояние: отработавшее топливо с них вывезли еще в 2003-м. Третий и четвертый блоки с 1995 года проходили поэтапную модернизацию. Их приводили в соответствие с международными стандартами безопасности, после чего срок службы энергоблоков продлевался на 15 лет. Подобный комплекс мероприятий был выполнен впервые в Европе. Реактор энергоблока № 3 в конце 2016 года остановили. Но работа всего энергоблока продолжена в режиме эксплуатации без генерации: системы и герметичное ограждение используются для энергоблока № 4, срок работы которого повторно продлили еще на 15 лет в начале 2019 года.

Фото: Нововоронежская АЭС
Эксперт Японского атомного форума оценил работу Нововоронежской АЭС

Модернизирован и пятый блок - первый в России "миллионник". Изначально он принадлежал ко второму поколению ВВЭР. Но после 30 лет службы различные системы удалось обновить настолько, что его теперь относят к третьему поколению. Да еще и повысить мощность на 15 МВт. Блок полностью соответствует российским стандартам и современным рекомендациям МАГАТЭ, учитывающим опыт аварии на японской АЭС "Фукусима". Атомщики Нововоронежа, например, рассчитали сейсмостойкость строительных конструкций и оборудования энергоблока № 5. Несмотря на, мягко говоря, низкую вероятность сильных землетрясений в Черноземье на этом реакторе установлена система антисейсмической защиты. Обоснован остаточный ресурс важных для безопасности элементов на срок до 26 лет.

Важнейшие события новейшей истории станции связаны с сооружением энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200 - самыми мощными в отечественной энергетике. Один из них уже работает с 2017 года, другой - на стадии энергетического пуска.

Энергоблоки поколения "3+" в настоящее время сооружаются в США, Франции и других странах. Однако блок № 6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным блоком последнего поколения, который сдан в промышленную эксплуатацию. Кроме того, это первый российский проект атомного энергоблока XXI века.

Ключевые преимущества реакторов ВВЭР-1200 - высокая производительность, долговечность и безопасность. Срок службы оборудования - 60 лет. По новому проекту возводится одна башенная испарительная градирня на энергоблок вместо двух, как это было на российских атомных станциях ранее. Такое решение позволяет существенно снизить капитальные затраты, расход электроэнергии, а также уменьшить территорию площадки при сохранении всех требований технологии и безопасности. На энергоблоках поколения "3+" использованы новейшие достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям.

Нововоронежская АЭС - крупнейший производитель электрической энергии в регионе. Три действующих энергоблока имеют суммарную мощность свыше 2650 МВт. Станция обеспечивает 90 процентов потребности Воронежской области в электроэнергии и 91 процент потребности Нововоронежа в тепле. После ввода в промышленную эксплуатацию энергоблока № 7 суммарная мощность АЭС повысится в полтора раза, а годовое производство электроэнергии может достигнуть 25 миллиардов кВт/час.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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