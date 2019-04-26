О Москве 1941-1945 годов расскажут на бесплатных экскурсиях

Как выглядела столица в годы войны, какие здания наиболее пострадали, кто они москвичи-герои - об этом расскажут москвичам и гостям столицы на бесплатных экскурсиях по центральной части Москвы, который проводит проект "Гуляем по Москве".

Как рассказал "РГ" руководитель проекта Евгений Степанов, в период с 1 по 8 мая пройдут семь премьерных прогулок, каждая из которых пройдет дважды. Все они посвящены теме Великой Отечественной войны и Победе. В частности, один из маршрутов коснется участника событий - маршала Жукова. Начнется экскурсия от памятника маршалу, пройдет по Тверской улице. Ряд маршрутов проходят рядом с Белорусским вокзалом - знаковым местом для военной Москвы, ведь отсюда уходили эшелоны на фронт, возвращались победители.

- Мы ожидаем, что в каждой экскурсии примет участие около 30 человек, но порой приходят и 50, мы всем будем рады, - рассказывает Степанов. - Ведь война затронула почти каждую семью. Чтобы проще было отыскать новые экскурсии - они идут под общим названием - "Бессмертный полк", и дальше уже подразделяются на отдельные темы, например, "Москва в трех великих войнах", "Маршалы Победы" и другие.

Несмотря на тематику, никакой стилизации под одежду середину 1940 годов у экскурсоводов не будет. Чтобы выбрать подходящую прогулку с гидом, необходимо зарегистрироваться на сайте. Первая экскурсия запланирована на 1 мая на 11:00 Сбор у памятника Горькому на площади Тверской заставы, окончание экскурсии около гостиницы "Советская".