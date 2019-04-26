По просьбам жителей в Измайлове построят объекты социнфраструктуры

Проект планировки жилого квартала в Измайлове, который разработан в рамках программы реновации, будет откорректирован с учетом предложений жителей. Они же попросили включить в застройку два детсада, школу, детскую поликлинику, а также спортивный комплекс и общественный центр. Об этом журналистам сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что детсады будут на 275 и 300 мест и школа на 1225 учащихся, а поликлиника на 200 посещений в смену. Будут также построены спорткомплекс и общественный центр. Пожелания жителей поможет реализовать использование территории, которая сейчас пустует. Всего в квартале на площади 108,4 га построят 34 жилых дома, объекты социнфраструктуры и общественно-деловую зону. Для улучшения транспортного обслуживания реконструируют существующие дороги и построят еще несколько новых. По ним запустят новые маршруты городского транспорта, которые свяжут район со станциями метро "Черкизовская", "Партизанская" и "Измайловская", а также со станциями МЦК Локомотив и Измайлово.

Появятся в новом квартале бульвар и рекреационная зона с велодорожками, пешеходными маршрутами, зонами отдыха и спортивными площадками. Благоустроят и прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда.