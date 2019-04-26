Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства, - написал он. - Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны.

Известная актриса, напомним, скончалась сегодня после продолжительной болезни.