Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства, - написал он. - Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны.
Известная актриса, напомним, скончалась сегодня после продолжительной болезни.
Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 апреля 2019 г.