В Курске появится мост из бюстгальтеров

Курск примет участие в международном флешмобе, посвященном борьбе с раком груди.

Акция пройдет в два этапа, сообщили организаторы. С 26 апреля в крупных торговых центрах города началась раздача тематических листовок и появились контейнеры для сбора бюстгальтеров. Листовка не только рассказывает о профилактике опасного заболевания, но и дает право пройти обследование у маммолога за полцены.

19 мая в парке "Новая Боевка" на берегу реки пройдет Бюст-фест. Там все будет бесплатно: лекции и мастер классы, обследования и игровая зона. Апофеозом должно стать создание моста из собранных бюстгальтеров - он символизирует единство активистов разных стран в борьбе с раком молочной железы. Через несколько дней мост снимут и разберут, чтобы не вредить природе.