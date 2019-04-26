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26.04.2019 17:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве появится "Бахрушинский" музейно-театральный квартал

Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
В Замоскворечье, в районе станции метро "Павелецкая", появится музейно-театральный квартал. Его обустроят вокруг музея имени Бахрушина.

Первые шаги к новому проекту уже сделаны. Отреставрированы парадный вход и Граненая гостиная главного дома Бахрушинского музея - впервые за его 125-летнюю историю. Здание в неоготическом стиле построили в конце XIX века, но уже в начале XX столетия его перестроили. Сказались модернистские веяния новой эпохи. И вот только сейчас постройке возвращено истинное лицо. Помогли сохранившиеся фотоснимки.

Снаружи дом с большой лестницей, освещенной через витражные окна, напоминает западноевропейский собор. Самое интересное таится внутри - уникальные расписные потолки и своды, полы из пакета и метлахской плитки. На свои законные места вернулись "готические" буфеты Бахрушина. Отреставрирован и Зимний сад, пострадавший в 1941 году при бомбежке Павелецкого вокзала. В помещении, как оказалось, несколько лет "прятались" фрагменты плитки кремового цвета с рисунком в форме чешуи и небольшими вставками голубого цвета. Реставраторы отыскали аналогичную плитку в Санкт-Петербурге, в деталях повторяющую исторический рисунок. Как пояснили в музее, Бахрушин в начале XX века часто бывал в городе на Неве и многие материалы привозил именно оттуда.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Музей Бахрушина мэр Москвы Сергей Собянин назвал местом "историческим и важным". Сюда он приехал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским. "Хочу поблагодарить активные движения министерства культуры за развитие музейного и культурного пространства Москвы, - сказал Собянин, обращаясь к министру. - Мы с вами один за одним открываем объекты, начинаем новые проекты. Очень важно привести в порядок уже существующую музейную инфраструктуру, создавать новые музеи, новые объекты культуры".

Владимир Мединский же рассказал о будущем музея Бахрушина, который станет частью музейно-театрального квартала. "Все здания, находящиеся на этой территории, вслед за главной усадьбой отреставрированы, переданы музейному комплексу, оформлены в едином стилистическом решении, - пояснил он. - Мы постараемся, чтобы здесь были свободные, выставочные, образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища. Любая застройка на этой территории будет предельно минимизирована либо ее не будет вовсе. Будет много свободного пространства и зелени, чтобы это место внутри Садового кольца стало действительно любимым у москвичей. Тем более здесь, на Павелецкой, интенсивное движение и не так много хороших просторных мест".

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