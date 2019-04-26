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26.04.2019 08:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве растет количество детей "из пробирки"

Текст: Любовь Проценко
Более 740 детей с помощью процедуры ЭКО родилось в столице за 2018 год. Это почти вдвое больше, чем за 2017-й, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Как рассказал главный акушер-гинеколог Москвы Антон Оленев, сыграл в этом большую роль рост доступности и эффективности процедур. Например, в 2015 году экстракорпоральное оплодотворение по ОМС выполняли 15 клиник, в 2018-м - уже 39.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И если в 2017 году беременность после ЭКО по ОМС наступила в 30 процентов случаев, то в 2018 - уже в 33,8 процента, что соответствует мировым стандартам эффективности ЭКО. В результате растет и количество, родившихся по ОМС "из пробирки", как еще называют эту процедуру.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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И очень важно, подчеркнули в пресс-службе департамента, что в настоящее время в Москве практически любая пара с диагнозом "бесплодие" и при отсутствии противопоказаний может пройти ЭКО по полису медицинского страхования. Ведь в частных клиниках эта процедура с учетом того, что чаще всего ее приходится повторить не раз до рождения долгожданного малыша, стоит сотни тысяч рублей. В Москве же число желающих пройти эту процедуру и обрести счастье материнства увеличивается.

Выбор медицинской организации, где москвичке сделают ЭКО, проводит Комиссия по отбору пациентов на лечение бесплодия в режиме онлайн. Полный список медицинских организаций, где жители столицы могут пройти эту процедуру по полису ОМС, и список Комиссий по отбору пациентов, можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Помимо двух столичных стационаров - Центра планирования семьи и репродукции и Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева - обратиться можно так же в федеральные, ведомственные и коммерческие центры, в любой организации из списка процедура будет проведена по полису ОМС.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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