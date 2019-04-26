В столице пройдет фестиваль "Московская весна A Cappella"

1 мая в столице начнется третий Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella". Для него выделена 51 площадка - лучшие вокальные коллективы из 26 стран будут выступать в парках, фуд-кластере "Депо", а также - впервые! - на Москве-реке.

Как сообщает "Вечерняя Москва", в программе фестиваля 1800 часов выступлений, спектаклей, мюзиклов и мастер-классов.

Коллективы, выступающие a cappella в столице, будет оценивать жюри. В его состав вошли Валерия, Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и Егор Крид, а также другие профессионалы. Призовой фонд фестиваля составил около 30 миллионов рублей, так что борьба талантов обещает быть жаркой.

Победителей наградят в парке "Зарядье" 11 мая.